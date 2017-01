Nem az életkor dönti el, ki kaphat jogosítványt

Dóda Bálint szerint a kor megfontoltabbá teszi a sofőrt. ​Fotó: Kovács Erika

– Idén lesz 60 éve, hogy jogosítványt szereztem. Azóta szinte nem telt el nap, hogy ne vezettem volna – mondta a Székkutas kakasszéki részén élő Pánczél János . A 81 éves férfi szerint nem az életkor a meghatározó abban, hogy valaki volán mögé ülhessen.A 68 éves szegedi Jancsó István 1971 óta vezet autót. Addig fog vezetni, amíg az egészsége bírja. Nem volt még balesete. Fotó: Frank Yvette– Az egészségem szerencsére rendben van. Kicsit itt fáj, ott fáj, de sokszor a fiatalabbaktól több panaszt hallok ugyanerre. A reflexeimmel sincs baj. Legutóbb, a szabályok szerint, két évre kaptam meg a jogosítványt. Aktív koromban felvásárló voltam, havonta több ezer kilométert tettem meg. Soha nem volt balesetem, még a traffipaxba sem futottam bele – mondta a Pánczél János.

Egy évvel ezelőtt egy idős vásárhelyi férfi súlyos balesetet okozott. Elütött egy asszonyt, aki szabályosan kelt át a zebrán. A vádirat szerint szinte csak az ütközés pillanatában fékezett, de akkor már késő volt. A férfi a baleset után még visszament a helyszínre. A mentőket megvárta, de a rendőröket már nem. Az asszony néhány héttel később belehalt a sérüléseibe. Az eljárás során pályaalkalmassági vizsgálatot is végeztek a férfinél. Kiderült, hogy alkalmatlan a vezetésre. Az ügyészség közúti baleset gondatlan okozásának vétségével vádolja. Miután az ügyészség sajtóközleményét közreadtuk, az interneten sokan elmondták véleményüket. Egyesek szerint 65-70 éves emberek már ne vezessenek. Többen érveltek azzal, hogy az idősebb emberek körültekintőbbek, óvatosabbak. Sokkal több fiatal okoz balesetet, mint idős.Pánczél János is úgy látja, sokan száguldozásra használják az utat. – Soha nem voltam hőzöngő autós. Ma is azt látom, hogy amikor 80-nal, 90-nel megyek, szédítő tempóban hagynak le fiatalabb sofőrök. Ez szerintem gyakrabban vezet balesethez, mint az életkor.Ezen a véleményen van a hódmezővásárhelyi Dóda Bálint is. A férfi 75 éves, nyugalmazott gépmester. – Több mint 30 éve vezetek. Még soha nem volt balesetem. Az egészségem rendben van. A korom inkább még nagyobb megfontoltságot hozott. Inkább érjek oda tíz perccel később, mint soha. Sok fiatalon látom, hogy türelmetlen, tapasztalat híján merészebb, mint kellene. Belevágnak olyan előzésekbe, amiket nem lenne szabad végrehajtani.

Ha lejár a jogosítvány, a háziorvos dönt arról, meghosszabbítható-e a vezetői engedély. – A gépjárművezetői alkalmasság összetett dolog. Az egészségi állapot csupán egy tényező. A készség és a felelősségtudat legalább olyan fontos – mondta Szántai Gábor hódmezővásárhelyi háziorvos, akitől megtudtuk, a vizsgálat része a kórelőzmény. A háziorvos ismeri a páciens eddigi betegségeit, leleteit. Az aktuális vizsgálat során ellenőrzi például a mozgásszervek, az idegrendszer állapotát, a látást és a hallást.– A jogszabály meghatározza, melyik életkorban hány évre szól az alkalmasság. Felső határ nincs. A vizsgálat egyébként az aktuális állapotot tükrözi. De mi a garancia például arra, hogy valakinél, aki 40 évesen 10 évre kap alkalmasságot, két év múlva nem következik be valami változás az állapotában? Ezért az egészségügyi alkalmassági vizsgálat szűrőpontnak tekinthető. Személyes tapasztalataim szerint a kor előrehaladtával a készség csökken, a reflexek kissé kophatnak, de a felelősségtudat nő. Az idősebbek jóval körültekintőbben, lassabban, óvatosabban vezetnek. Nem ismerem a statisztikákat, de szerintem a súlyos, illetve halálos balesetek többségét nem az idős gépjárművezetők okozzák. Ha ilyen szempontok szerint állítanánk fel korlátokat, lehetséges, hogy például 25 év alatt senki sem kapna jogosítványt – mondta Szántai doktor.