Nem csökken a megállóban dohányzók száma

A forgalmas Bartók téri megállót naponta kell takarítani. Fotó: Kuklis István

Vígh Józsefné szerint a Bartók téri buszmegállóban rendszeresen dohányoznak a várakozók, és eldobálják a csikkeket. A szemetet a megálló mellett lakóknak és a szegedi környezetgazdáknak is rendszeresen takarítaniuk kell.– Általában amikor megkérem a megállóban dohányzókat, hogy ne cigarettázzanak, nem is értik, hogy milyen alapon szólítom fel őket. Mások durva szavakkal reagálnak – mesélte Vígh Józsefné Bartók téri lakásában. – Amikor legutóbb kértem az egyik fiatalt, hogy ne cigizzen, azt mondta, hogy nem a buszmegállóban gyújtott rá, hanem a járdán, amely az ablakunk alatt van. Nem tudom, mi vonatkozik a megállóban való dohányzásra, és ha tiltott, akkor hány méteres körzetben, mert az ablakunk alatti járda közvetlenül a megálló mellett helyezkedik el – ezért napközben szellőztetni sem tudunk. Mindennap takarítjuk a házunk előtti területet, mert teledobálják cigicsikkel, és sörösdobozokat is gyakran hagynak maguk után a járókelők. Tájékoztatni kellene a lakosságot, hogy milyen szabály vonatkozik a buszmegállóban dohányzásra, és hogyan szankcionálják – fejtette ki Vígh Józsefné.– Legalább heti rendszerességgel, de szükség szerint többször is ürítjük a gyűjtőedényeket és takarítjuk a megállókat a Bartók téren – reagált megkeresésünkre Makrai László, a Szegedi Környezetgazdálkodási Non-profit Kft. ügyvezető igazgatója.– A járdaszakasz tisztán tartása a kapcsolódó ingatlanszakasz tulajdonosának kötelessége, de söpréskor ide is besegítünk. A tapasztalat szerint sajnos a rendőrség egyáltalán nem bírságolja a megállóban illegálisan dohányzókat, akik a várakozás közben összegyűlőket, gyakran a kismamákat, időseket zavarják a füstöléssel – magyarázta Makrai László.Megkerestük a szegedi közterület-felügyeletet, világosítsanak fel a megállókban való dohányzásra vonatkozó szabályokról, de lapzártánkig nem érkezett válasz – amint megkapjuk, közöljük.