Nem cukorka, még ha annak is tűnik: a gyerekeknek szánt vitaminokkal könnyen túl is lehet adagolni a kicsiket

Hamis illúziót keltenek

Könnyen túladagolás lehet a vége

Van választék - a gyerekeknek szánt vitaminkészítményeket mutatja a szegedi Kabay Patika munkatársa. Fotó: Karnok Csaba

Kevés vitamin sok pénzért

Kezdődik a náthás, köhögős, influenzás időszak, amikor egyre több szülő érez késztetést arra, hogy vitaminkészítményt vásároljon gyermekének. A reklámok ugyanis azt sugallják, hogy ettől kisebb eséllyel betegszik meg, vagy kifejezetten egészségesebb lesz.Választékból pedig nincs hiány: rágótabletta, gumicukor, szirup, sőt lekvár formájában is elérhetők már ezek a készítmények, amelyeket ízesítésük miatt ráadásul szívesen is fogyasztanak a gyerekek. Kérdés persze, hogy melyik mire jó, és egyáltalán szükséges-e a mesterséges vitaminpótlás.– Nem indokolt ezeket adni a gyerekeknek – szögezte le Rósa Ágnes, a Csongrád megyei házi gyermekorvosok szakfelügyelője. – Vitaminokat a táplálkozással ajánlott a szervezetbe vinni, és kiegyensúlyozott étrend mellett ez meg is történik. Ezek a készítmények azt a hamis érzetet kelthetik, hogy nem szükséges a változatos táplálkozás, mert elég helyette néhány tabletta. Ez azonban nincs így.A háziorvos hozzátette: kivételt képez a D-vitamin, amelyet tavasztól őszig ő is szokott javasolni korosztálytól függetlenül mindenkinek, illetve a C-vitamin, amely hurutos időszakban a betegségmegelőzésre is alkalmas. – Utóbbit viszont, azt gondolom, a legszerencsésebb citrom vagy narancs fogyasztásával bevinni a szervezetbe.Rósa Ágnes kiemelte: a vitaminszedés legnagyobb veszélye a túladagolás. Éppen ezért, ha valaki mégis úgy dönt, hogy adja ezeket gyermekének, mindenképpen fontos leellenőriznie, hogy a napi mennyiséget semmiből ne lépjék túl, beleszámítva természetesen az élelmiszerek vitamintartalmát is.Végigböngésztük a legismertebb márkák kínálatát, amiből kiderült: elsősorban azoknál a készítményeknél érdemes fokozottan odafigyelni, amelyek korosztálytól függően több adagot írnak elő napi mennyiségként. Van például olyan rágótabletta is, amelyből ha egy kamasz az ajánlásnak megfelelően hármat vesz be, akkor D-vitaminból pont a szükséges átlagos napi bevitel háromszorosát kapja meg a szervezete.Összetétel szerint egyébként meglehetősen nagy az eltérés: a vitaminok és nyomelemek közül van, amiben még 10 sincs, a rekorder készítményben viszont 19 hasznos összetevő is található. Ez alapján a Multi Tabs Immuno nyerte a piaci versenyt, a 18 vitamin és ásványi anyag mellett ugyanis probiotikumot is tartalmaz, amely védőhatást biztosít bizonyos kórokozókkal szemben.A Centrum Juniorban 18, a Marslakócskák multivitaminban és a Vitaking gyerekeknek szánt multivitaminjában 17–17 összetevő található – összetétel alapján ezek fértek még fel a képzeletbeli dobogóra. Utóbbiban viszont 11 komponens is jelentősen meghaladja a napi beviteli mennyiséget, egy tabletta bevétele esetén is.Az agyonreklámozott gyerekvitaminok közül a gumivitaminok azok, amelyek a legkevesebb vitamint tartalmazzák, ráadásul van, amiből nem is elég a napi egy darab. Ár-érték szempontjából tehát ezek érik meg legkevésbé, és ezek között is van olyan termék, amely a D-vitamint túladagolja.Az összetételt és az árat is összevetve a legjobb terméket a Vitaking kínálja, a 17 összetevőjével ugyanis napi 43 forintba kerül. A Marslakócskák multivitamin szintén 17-et kínál, napi 47 forintért. Előbbi terméknél viszont oda kell figyelni a már említett „túltolt" összetételre, utóbbinál pedig arra, hogy már 7–10 éves gyerek esetén is bizonyos vitaminokból meglehetősen kevés az, ami a napi mennyiségben benne van a szükségeshez képest.A legdrágább készítmény az általunk vizsgált kínálatban a Supradyn Kids gumicukor, amely ráadásul mindössze hat összetevőt tartalmaz, és napi kettő az ajánlott adagja. Ebből napi 200 forint körüli összegre jön ki a vitaminpótlás. Szintén az átlagosnál jóval magasabb az ára a Multi Tabs Immunónak – ebből patikai ártól függően 120–130 forintot kell fizetni egy napi adagért. Összetételét tekintve viszont legalább azt lehet mondani: ebben az esetben megmagyarázható, miért kérnek érte ennyit.