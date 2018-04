Nem támogatja a zajrendeletet a Jobbik és a KDNP

A pénteki közgyűlésen alkothatják meg a zajvédelem helyi szabályozásáról szóló önkormányzati rendeletet, amivel kapcsolatban a szegedi Jobbiknak több kifogása is van. Tóth Péter keddi sajtótájékoztatóján leszögezte, nem a rendeletalkotás ellen van pártjuk, ám jelen formájában még tárgyalásra is alkalmatlannak tartják. A közgyűlés KDNP-frakciója is ugyanezen állásponton van, azt javasolják, hogy a nyilvánosság kizárásával, az önkormányzati képviselők elől is titkolva előkészített előterjesztést vegyék le a közgyűlés napirendjéről. Mózes Ervin címzetes főjegyző nevével fémjelzett előterjesztésből kiderül, hogy a rendelet hatálya kiterjedne sport- és szabadidős létesítmények szabadtéri rendezvényeire, illetve a vendéglátóegységek kerthelyiségeire, előkertjeire. Időbeni korlátot szabnának, amelynek értelmében vasárnaptól csütörtökig 8 és 22 óra között, pénteken és szombaton pedig 8-tól éjfélig lennének üzemeltethetők a hangosítóberendezések. Ez alól a sportrendezvények élő televíziós közvetítései kivételt képeznek. Az alkalmi rendezvényeken éjfélkor kellene lekapcsolni a hangosítást, ám ez nem vonatkozna az állami és önkormányzati rendezvényekre, vagyis a közelgő Szeged napja programjait és a borfesztivált sem érintené.A Jobbik önkormányzati képviselője elmondta, a Szegedi Tudományegyetem Hallgatói Önkormányzata (SZTE-EHÖK) levélében azt kérte, hogy a rendezvényekre vonatkozó időbeni korlát ne vonatkozzon az egyetemi rendezvényekre sem. Tóth szerint ha ezt figyelembe veszik, akkor a legnagyobb városi rendezvények szinte mindegyike szerepelni fog a kivételek között, magyarán nem éri el célját a rendelet. Megjegyezte, a vendéglátósok a forgalom visszaesésétől tartanak. – Sérti a magánszemélyeket is a tervezet, a társas viszonyok szabályozása aggodalomra ad okot, feljelentő várossá válhatunk – közölte Tóth Péter.A KDNP-frakciót vezető Haág Zalán lapunkhoz eljuttatott módosító indítványában az olvasható, hogy jogellenes a tervezet, mert sérti a vállalkozás szabadságának és az önkormányzati képviselők jogai és kötelezettségei egyenlőségének alaptörvényben is lefektetett elvét. A KDNP-frakció rámutat arra, hogy a zajrendelet olyan jogosítványokkal ruházná fel – a jegyző révén – Szeged polgármesterét, amely a politikai nyomásgyakorlás eszközéül szolgálhat, illetve egyes vállalkozások piacfoglalásának nyithat teret más vállalkozások rovására. Ezenfelül megnehezítené a városrészi rendezvények megtartását, az egyházmegyei tulajdonú sportközpont egyes programjait, a nem önkormányzati események, így például koncertek esti megrendezését, továbbá az SZTE-s programokat is ellehetetlenítenék. A KDNP – ha mégis tárgyalnák a napirendet – azt javasolja többek között, hogy határozzák meg az egyetemi és a Szeged–Csanádi Egyházmegyei rendezvény fogalmát, továbbá azt szeretnék, hogy az állami és önkormányzati közterületi rendezvények mellett e két intézmény programjain se csak 22 óráig vagy éjfélig lehessen hangosítás.Az előterjesztést szerdán tárgyalják a bizottságok, döntés a pénteki közgyűlésen születhet.