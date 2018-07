Népes színészgárda mesélt a produkcióról

Vecsei H. Miklós és Mészáros Blanka, vagyis Rómeó és Júlia mellett a többi szereplő is bezsúfolódott a terembe, de eljött pár egyetemista is, akik szintén részt vesznek a produkcióban. Antal Csaba látványtervező, a zeneszerző Márkos Albert és Balázs László, a kaszkadőrök vezetője is jelen volt. Kamarás Iván is befutott, aki legutóbb 1999-ben játszott a Dóm téren. – A szerelem nyelvét nem lehet legyőzni. A Vígszínházban sokan vagyunk fiatalok, de Hegedűs D. Géza tanár úr is közénk tartozik, olyan energiája van – hangsúlyozta Vecsei H. Miklós. Hegyi Barbara azt is elárulta, a gyakran hajnali egyig tartó próbák után sűrűn vendégül látja a társaságot. Igó Éva még a kutyáját is elhozta a közönségtalálkozóra. A színészek elmondták: lelkesen várják a pénteki premiert. Sőt, nem csak azt, hanem mind a három előadást, mivel Józan László szerint mind egy picikét más.