Nincs pénz, de igény lenne a lámpás átkelőre

A Szilléri sugárút és a Fecske utca találkozásánál már cserélik a közműveket. Körforgalom is lesz nemsokára. Fotó: Bihacsy Gábor

– A Kossuth Lajos sugárút és a Pozsonyi Ignác utca csomópontjának biztonságosabbá tételéhez jelzőlámpa kiépítése szükséges – válaszolta megkeresésünkre az 5-ös állami főutat kezelő Magyar Közút Nzrt.

Megírtuk: olvasóink ezt a gyalogátkelőt találják az egyik legkockázatosabbnak (2017. július 20.: Megtaláltuk Szeged hét legveszélyesebb zebráját). Az útkezelő hozzátette, a közlekedési lámpát hozzá kell hangolni a szomszédos Teréz utcai, illetve Szent Gellért utcai kereszteződés lámpáihoz. Különben a forgalom rendszeres feltorlódására lehet számítani a sugárúton. A csomópontot szerepeltetik a forgalombiztonság javításához szükséges intézkedések között. A másik, Szabadkai út– Szabó János utcai kereszteződés is szerepel a Közút feladatlistáján. Pénzük egyik zebrára sincs, de mindent elkövetnek, hogy forrást találjanak.Az önkormányzat is reagált a megkeresésünkre. Antalicz Zoltán, a városüzemeltetési iroda munkatársa azt írta, hogy a Makkosházi körút–Agyagos utca gyalogátkelőnél, ahol nyomógomb segítségével kelhetnek át a gyalogosok, nem terveznek változtatást. A Vásárhelyi Pál utcában a DAKK előtti zebráról nem kapott problémára utaló jelzést a város, ezért módosítást ott sem terveznek.Megerősítette az önkormányzati szakember, amit megírtunk: az Algyői úti Tyúkász kocsmánál lévő csomópont átalakítására készül a tanulmányterv. A Csongrádi sugárút Európa ligetnél lévő zebrája kapcsán szintén folyik a tervezés. Előreláthatólag nyomógombos jelzőlámpát szereltetnek fel a négysávos útra a biztonság érdekében. A Szilléri sugárút Fecske utcai kereszteződése ennél is jobban áll. A körforgalom tervei elkészültek, és jogerős építési engedély alapján folyik a kivitelezés közbeszerzési eljárása.