Nőnapra figyelmet

A nőnap kedves ünnep, de létrejöttét nem a férfiak nők iránt érzett tiszteletének köszönhetjük. Munkásmozgalmi eredetű, mára ugyan átalakult, azért a feminista, politikai színezetét nem teljesen vesztette el. Legalábbis sokak szemében nem, vélekedik Lacfi Ági üzleti stílustanácsadó.Éppen ezért érdemes kicsit vigyázni vele, főleg olyan munkahelyi környezetben, ahol a nők egyébként is egész évben igyekeznek nemük helyett inkább a szakmai rátermettségüket, tapasztalatukat hangsúlyozni.– Sok vállalatnál okoz problémát még ma is a nőket nyomasztó görcsös megfelelési kényszer. Nem hordanak nőies ruhákat, keményen viselkednek, legkevésbé sem hangsúlyozzák a nemükből adódó finomságaikat, nehogy a nőt lássák meg bennük a szakmájában a profi kolléga helyett.Szomorú, hogy úgy érzik, erre még manapság is szükség van – vélekedik a szakértő, és rávilágít: ilyen helyzetben kifejezetten kínosan is elsülhet a nőnap ünneplése.Azt javasolja, mielőtt nagyobb ünneplésbe kezdenénk, tapogassuk ki, hogy vajon a megajándékozni kívánt hölgy tényleg örülne-e a gesztusnak, és csak akkor emlékezzünk meg a napról, ha komolyan gondoljuk. Muszájból, feszengve duplán kínos lehet az egész. Ha kedveskedünk valakinek, akkor azért figyeljünk az ajándék értékére is, ne essünk túlzásokba.– Kollégáknak, ismerősöknek, barátoknak nem adunk ilyenkor orchideát vagy vörösrózsa-csokrot. Tökéletesen megfelel egy szál tulipán vagy nárcisz. Esetleg a kedvenc csokija, egy habos kávé a munkahelyen vagy egy szelet süti is kedves gesztus lehet – mondja Lacfi Ági, és kiemeli, családon belül persze ez változhat: anyáknak, testvéreknek mást is adhatunk.– Az apa feladata, hogy megtanítsa a fiának, hogyan ünnepelje a családban a nőket, az anyát, a nagymamát és a testvéreket – emeli ki a stílustanácsadó, és hozzáteszi, szerinte ilyenkor a figyelmesség a legfontosabb, de arra az év többi napján is érdemes hangsúlyt fektetni.