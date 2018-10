Nyílt napot tartott a teátrum - Diákzsivajtól volt hangos a színház

Hagyományosan a színházi nyílt nap egy gongszóval kezdődik, de csütörtökön a szimfonikus zenekarnak épp szüksége volt rá. Ezért Maláj György drámapedagógus, a színház szervezési osztályának munkatársa imitálta, hogy gongat, míg a diákok a hangot adták az élményhez, így konferálva fel a főigazgatót, Barnák Lászlót.A Vedres István Építőipari Szakgimnázium kilencedikeseinek pont egybeesett a gólyaavatójukkal a nyílt nap, így ők már eleve jelmezben érkeztek. Nem volt meglepő a hercegnőnek öltözött fiúk látványa, hiszen számos jelmez közül szemezgethettek a diákok. Szekeres Rebeka és Kakas Boglárka vicces fejfedőket próbálgatott nevetve. A lányok a Kossuth Zsuzsanna Szakképző Iskolából érkeztek, azt viszont még nem tudták eldönteni délelőtt, hogy a Tótékat vagy a Szentivánéji álmot néznék meg szívesebben.Tíz órától különböző foglalkozások indultak kisebb csapatokban. Egyesek átvonultak a kisszínházba, egy kisebb társaság viszont Szondi Péterrel vett részt énekórán. Őt zongorán Flórián Gergely kísérte, miközben igyekeztek megtanítani a gyerekeknek Titánia tündéreinek altatódalát. „El, szövő pók, itt ne járj, hosszú lábú, nagy kaszás" – énekelte a diákoknak a Szentivánéji sorait, majd azt feszegették, mi is a dal mondanivalója. Ezzel párhuzamosan a színház egyik legfelső próbatermében egy másik csapat Barnák Lászlóval és Menczel Andrea színésznővel beszédtechnika-órán vett részt.– Nem kell félni, hogy hülyét csináltok magatokból – bátorította a diákokat a főigazgató az m betű helyes kiejtésére.Miután megtanulták úgy kiejteni, mintha teniszlabdát dobnának el, jött a „gyere ide" játék, ahol egymást kérlelték a diákok és tanáraik, hogy menjenek oda hozzájuk. – Most kezdjük suttogással, majd egyre emeljük a hangunkat, nyugodtan lehet ordítani. Az embert felszabadítja, ha kiabálhat – adta ki az instrukciókat a társulat új színésznője.Ezt követően még kacsintgattak kicsit. „Ez a fiúknak jobban megy" – poénkodott valaki. Akadt olyan is, aki csak az egyik szemével tudott, de azok jobban igyekeztek a szemöldökemelgetős feladatnál. Ez idő alatt mások a kulisszák mögött sétálgattak, megnézték a raktárakat, minden olyan zegzugot, ahová néző nem teheti be a lábát. A délelőtti foglalkozások után este Örkény Tótékjára várták a fiatalokat, akikkel később Kállai Ákos színházpedagógus beszélgetett, míg a Szentivánéji álom után a rendezővel, Horgas Ádámmal ismerkedhettek meg.Fotó: Frank Yvette