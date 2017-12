Nyugatról könnyed humor várható: sztepptánccal és jazz-zenével érkezik a Bál a Savoyban

Gömöri Krisztián Musztafa bejként a tánckar tagjaival az egyik jelenetben. Fotó: Kuklis István

A színház ünnepi időszakát egy szerelmi bonyodalmakkal és jazz-zenével megspékelt revüoperett, a Bál a Savoyban nyitja Horváth Péter rendezésében. A könnyed szerelmi komédia többek közt Molnár Zsuzsa díszleteivel, Romhányi József humoros dalszövegeivel és Bóbis László szteppkoreográfiájával készül elővarázsolni Ábrahám Pál 30-as években debütált operettjének világát.A kettős szereposztásban az újdonsült férjet László Boldizsár és Szélpál Szilveszter alakítja, fiatal feleségüket Nánási Helga, aki civilben is Boldizsár párja, valamint Gyüdi Eszter, aki otthon is még próbálgatja az „újasszony" szerepet. Szubrettként Csorba Katát láthatjuk minden estén, így nyilatkozott karakteréről: „Daisy olyan lány, mint Csorba Kata. És Csorba Kata azt gondolja, amit Daisy." Táncos-komikusként, Musztafa bej szerepében Gömöri Krisztián és az egyik új társulati tag, Figeczky Bence tűnik fel, akinek régi álma zenés produkcióban is bemutatkozni.

La Tangolitát, a szenvedélyes, tüzes brazíliai táncosnőt Laczák Boglárka játssza, akinek Bóbis László még flamenco-koreográfiát is tanított. A félszeg ügyvéd, Celeste Fourmint figuráját Barnák László és Ferencz Nándor alakítja, Pomerolt, a Savoy főpincérének jelmezét Rácz Tibor ölti magára, Archibald komornyikét pedig Ádám Tamás.A Rátkai Erzsébet jelmezeit viselő szereplőgárda színkavalkádját Molnár Zsuzsa díszlete hivatott ellensúlyozni a visszafogott eleganciájával, legyen szó akár a Savoyról, akár a villáról. Bóbis László nemcsak a Tömörkény-gimnázium diákjaival kiegészült tánckarnak, hanem a szereplőknek is alkotott, a saját szavaival élve „játékos és bohókás" koreográfiát. Mindez mit sem érne a big bandes hangzású zene nélkül, melyért Koczka Ferenc karmester felel a szegedi szimfonikusokat vezényelve.