Öltözködési szokások képekben - fotókiállítás nyílt a Tiszavirágban

Az Alliance Française Alapítvány 2017-ben hetedik alkalommal hirdette meg nemzetközi fotópályázatát, ahova amatőr fotósok képeit várták. A legjobb képekből készítettek egy vándorkiállítást, amelyet Magyarországon még csak Budapesten és Pécsett mutattak be.Most az Alliance Française de Szeged jóvoltából a szegediek is megtekinthetik a tárlatot a Tiszavirág hotel exkluzív tereiben. A pályázat témája a divat és az öltözködési szokások volt, célja, hogy megmutassa a divatvilág sokszínű hagyományát, illetve a kortárs kreativitást és újító szellemet szerte a világban.Fotók a világ minden tájáról érkeztek: Törökországból, Argentínából, Belgiumból, a Fidzsi-szigetekről, Madagaszkárról és Magyarországról is. Egy magyar grafikus különdíjas lett, ő az öltözködési hibákról küldött be két képet. A 40 képből álló kiállítást november 20-áig tekinthetik meg az érdeklődők.