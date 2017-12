Olvasónk írta - Trükközve sem jön ki a matek

„Januártól 3, illetve 3,8 százalékkal nőnek a nyugdíjak és a nyugdíjszerű ellátások a decemberihez képest, attól függően, hogy 2017-ben vagy annál korábban állapították meg a járandóságot" – olvasható a december 1-jei lap „Jövőre is kapnak prémiumot a nyugdíjasok" című írásában. Hasonlóan szólnak a témáról a hírek az elektronikus médiában is. Az írás egy 113 ezer forintos nyugdíjon keresztül példával is bemutatja az emelés mértékét. A 3 százalékos emelés mértéke stimmel, de a 3,8 százalékos (3+0,8, vagy 0,8+3, vagy 3,8) emelés eredménye sehogy sem egyezik az írásban közölttel. Két részletben számolva az emelést 4 forinttal, egybeszámolva pedig 29 forinttal kevesebb a közölt 4325 forintnál. Persze a különbség – egy főre vetítve – elhanyagolható mértékű, de nem is erről szól a történet.



Aki utána akar számolni januárban, hogy valóban a közölt értékű emelést kapta-e, rá fog jönni, hogy bizony már elfelejtett (?!) számolni. Emellett a kétféle mértékű nyugdíjemelés alkalmas a nyugdíjas-társadalom megosztására. Mert ugyebár az infláció nem tesz különbséget rövidebb vagy hosszabb ideje nyugdíjas emberek között. Nem szaporítva a szót, a kormány szándéka valójában 3 százalékos emelésről szól. De mennyivel szebben cseng majd a választási kampány hajrájában a 3,8 százalék!



Méltóságos hatalom! Nem lehetne végre a kormányzásból kiiktatni a trükközéseket (ez a bűvészek és illuzionisták műfaja), a mellébeszéléseket és a csúsztatásokat? A magyar társadalom leginkább az őszinte szóra vágyik. A bizalmatlanság rombolja a lelkeket, és a választásoknál akár rossz eredményekkel is köszönhet vissza.



Széll István, Sándorfalva