Óriás kürtőskalács sül a Széchenyi téren - fotók

A legnagyobb kihívás, hogy mindenütt egyenletesen süljön a kalács. Fotó: Kuklis István

Akinek gyanús, hogy ebből nem a klasszikus, 50 centis édesség készül, az nem téved: a látogatók között négy méter hosszú kalácsot süt az erdélyi Kovács Kalács csapata.Három ember nagyjából félórás munkája kell ahhoz, hogy az óriás kürtőskalács elkészülhessen, amelyből negyed órát csak az vesz el, hogy a tér szélességét elfoglaló sütőfára feltekerjék a tésztacsíkot. Ezt is csak teljes összhangban lehet végezni: míg az egyik ember középről a végéig, a másik az elejétől a közepéig csavarja szimultán. Ezt követően jöhet a sütés, vagyis a négyméteres rúd kézi forgatása egészen addig, amíg a kalács megsül a parázs fölött.A csapattól megtudtuk, a hatalmas édesség elkészítésekor a legnagyobb kihívást az jelenti, hogy az egyenletesen süljön minden részén. És sajnos nem lehet a végén a talpára állítani sem – hiába lenne az különösen látványos. A Hungarikum Fesztivál közönsége mindenesetre délutánonként letesztelheti, mennyiben más a gigaédesség a hagyományoshoz képest. A kalácsozással pedig egyúttal jótékonykodhat is, a finom falatokért kapott adományokat ugyanis a Rotary Gift of Life programja kapja meg, amelyből határon túli szívbeteggyerekek szegedi műtétjét fizetik.