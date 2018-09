Országos elsősegélydöntőre készülnek a hallássérült fiatalok - Kötszert kérnek, hogy versenyezni tudjanak

Az országos döntőre bontatlan kötszert kell vinniük, de még az iskolai gyakorláshoz is nehézkes előteremteni a szükséges eszközöket. Fotó: Frank Yvette

A hallássérült fiatalok szombaton küzdenek meg a bajnoki címért, előtte viszont a Facebookon kértek segítséget. Kötszert kell vinniük, hogy megoldják az ottani feladatokat, de még gyakorló felszereléseiket is csak támogatók segítségével tudta eddig biztosítani az iskola.Országos elsősegélyversenyt rendeznek szombaton Miskolcon. Csongrád megyét a Klúg Péter Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény képviseli, miután ötfős csapatuk megnyerte a városi, majd a megyei fordulót is. A siket, illetve hallássérült fiatalok magabiztosan győzték le ép társaikat ezeken a versenyeken, pedig – mivel semmiféle könnyítést nem kapnak – számukra ez sokkal nehezebb, mint a többieknek.– Ezeknek a gyerekeknek jóval kisebb a szókincsük, mint egészséges társaiknak, a szakkifejezéseket pedig rendkívül körülményes elmagyarázni nekik. Minden alkalommal tehát körül kellett írni, elmagyarázni, mi mit jelent, hogy aztán tudják alkalmazni. Emellett pedig a gyakorlati betegellátás során nehézséget jelent, hogy nem tudnak úgy kommunikálni velük a sérültek, mint a többiekkel, és a környezeti zajokat sem úgy érzékelik, mint mások – mesélte felkészítő tanáruk, Héthy Katalin, aki évek óta tart heti négy órában katasztrófavédelmi szakkört az intézményben. Az ide járó húsz gyerek közül került ki az az öt, aki idén ezt a kiemelkedő sikert elérte.A szakkörhöz rengeteg eszközre van szükség, hiszen a hallássérült fiatalokat hosszas magyarázás helyett elsősorban úgy tudják tanítani, hogy mindent megmutatnak nekik. Hatalmas mennyiségű kötszer és gumikesztyű fogy tehát annak ellenére is, hogy mindent többször használnak. – Ezeket eddig is civil segítőktől, támogatóktól kaptuk, az ambu babát pedig a tankerületi központ jóvoltából tudtuk beszerezni – mesélte Horváth Norbert tagintézmény-vezető. A versenyre azonban bontatlan kötszert és gumikesztyűt kell magukkal vinni, ami a szükséges mennyiségben már problémát jelent az intézménynek. Ezért a Facebookon tették közzé kérésüket, hogy aki tudja, segítse őket ezzel.Az ötfős csapat tagjai egyébként már nagyon várják a versenyt, ahol elméletben és gyakorlatban, szimulált baleseti helyszínen is meg kell mutatniuk, mit tudnak. – A legnehezebb a tömegbaleset, ettől egy kicsit félünk. Olyankor nehéz felállítani, kit milyen sorrendben kell ellátni – mesélte Pálinkás Zsolt. A csapatban rajta kívül még két hetedikes diák van: Hatvani Viola és Dinó Klára, illetve két kilencedikes: Rác Kevi Tamás és Faragó József. Azt még egyikük sem tudja, egészségügyi pályára szeretnének-e lépni, az azonban nem kérdés, hogy ha úgy alakulna az életük, bármikor használnák élesben is tudásukat. – Természetes, hogy ha baj történik, segítünk. Ezért is járunk a szakkörre, hogy ehhez meglegyen a tudásunk. Így pedig biztosak lehetünk benne, hogy szemtanúként nemcsak azt nézzük majd, hogy szenved valaki, hanem el is tudjuk majd látni – mondták.