Orvoskari jubileumi diplomákat adtak át Szegeden - galéria

A jubileumi, 25. Szent-Györgyi Napok rendezvénysorozat részeként pénteken a központi ünnepséget követően a Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Karának jubileumi diplomaátadó ünnepségét is megtartották. Idén négyen kaptak vasdiplomát 65 évvel ezelőtti diplomázásuk emlékeként, 25-en gyémántdiplomát, amely a 60 éves jubileumot jelöli, és 85-en aranydiplomát az 50 éves évforduló tiszteletére.Lázár György, az orvoskar dékánja köszöntőjében kiemelte: az ünnepeltek évtizedekkel ezelőtt csodás hivatást választottak maguknak, amely ugyan sok lemondással jár, de remélhetőleg emiatt senki nem bánta meg akkori döntését. Személyes gondolatként megemlítette: a 60 éve végzett évfolyamról szülei révén sokat hallott. Több professzortársa mellett így most édesanyját is ő köszönthette. De pénteken vehette át jubileumi diplomáját két korábbi dékán, Lonovics János és Benedek György, illetve a Kaáli Intézet megalapítója,Kaáli Géza is.