Ösztöndíjak a GTK-n - galéria

A 2012 őszén indult programnak köszönhetően a legjobb eredménnyel rendelkező hallgatók akár teljes tanulmányi idejük alatt mentesülhetnek a költségtérítés megfizetése alól. A hallgatók elektronikus felületen adhatták be pályázatukat, önéletrajzot és motivációs levelet készítettek. A tanulmányi eredményen kívül bírálati szempont volt az ösztöndíjak odaítélésében a szociális helyzet, az egyes szakterületek iránti érdeklődés, a nyelvtudás és a versenyeredmények is. Az ünnepségen jelen voltak az ösztöndíjprogramot támogató cégek képviselői is.