Pár száz méterre húz el a busz előttük: csak kocsival vagy biciklivel lehet eljutni a tanyák közelébe

Kiss Krisztián szerint diszkrimináció, hogy Rákóczitelepre nem megy be a busz. Fotó: Karnok Csaba

Fotó: Karnok Csaba

Két autót kell fenntartania a Rákóczitelepen élő Kiss Krisztiánnak, hogy akkor is el tudjon jutni a munkahelyére Szegedre, ha az egyik elromlana. Persze ezeket csak rossz időben használja, nyáron biciklivel közlekedik. Ez azonban a gyerekeseknek és az időseknek nem megy. A férfi szerint botrányos, hogy nem tudnak közösségi közlekedéssel közlekedni.– Arról van szó, hogy jár 7 éve közvetlen buszjárat Szegedről Maroslelére és Földeákra. Útba esik az autópályás szakaszon Rákóczitelep is, ami Tápairét és Nagyfa közt van. Azonban ezen a „településen" nincsen elfogadható buszjárat, a maroslelei buszra meg nem lehet felszállni, pedig van kihajtó, de nem akarják megoldani, hogy megállóhely legyen errefelé is – mondta lapunknak Kiss Krisztián, aki szerint ez sokakat nagyon nehezen érint, mert csak gépjárművel tudnak bejárni Szegedre dolgozni vagy iskolába, ami pedig nem olcsó. Majdnem olyan, mint Amerikában, csak ott ugye az a természetes, hogy mindenki kocsival jár – tette hozzá.Megnéztük, és valóban van lehajtó mindkét irányban, a buszoknak körülbelül 5-10 perc pluszmenetidőt jelentene, ha lekanyarodna a tanyák felé az autópályáról, és összeszedné az utasokat. Kiss Krisztián nem is azt kéri, hogy mindegyik járat álljon meg náluk, megelégedne kettővel délelőtt, kettővel pedig délután. Szerinte ebben az időszakban mindig akadna pár le- és felszálló.A legközelebbi megálló most Maroslelén van, ami 10 kilométerre található. Ezt pedig csak kocsival az autópályán lehet megközelíteni, vagy kerékpárral a rossz minőségű 4412-es számú főúton.– Én úgy érzem, hogy ez szándékos kizárása a tömegközlekedésből annak a majdnem száz embernek, aki itt él. Ez pedig szerintem Magyarországon nem megengedett, illetve diszkrimináció – panaszkodott a férfi.Tisztában van a helyzettel a közlekedést szolgáltató DAKK Dél-alföldi Közlekedési Központ Zrt. is. Kérdéseinkre azt válaszolták, hogy meglévő járat módosításáról és új járat indításáról önállóan nem dönthetnek. Már korábban is javasolták a Szeged–M43-as autópálya–Maroslele–Óföldeák–Földeák autóbuszvonalon közlekedő autóbuszjáratok módosítását, de azt akkor a Dél-alföldi Közlekedésszervező Iroda nem támogatta.Jó hír viszont, hogy újra egyeztetést kezdeményeztek az irodával, így – ha ők rábólintanak, és az illetékes minisztérium is jóváhagyja a tervet – talán nem is olyan sokára megoldódik a rákóczitelepiek egyik gondja.