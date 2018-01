Paraván mögé rejtették a Hági udvarát - nagy a titkolózás a vendéglátóhely körül

A Kelemen utca felől múlt hét hétfő óta paraván takarja el a kerthelyiséget a kíváncsi szemek elől. Ha viszont megkerüljük a háztömböt, és az óvoda felől kukucskálunk be, akkor az látható, hogy valójában még semmi sem történt az épületben, ugyanolyan lepusztult, lehangoló képet mutat, mint évtizedek óta.

Annyi biztos, hogy Hági udvar néven a vendéglátóhelynek már Facebook-oldala és logója is van. Információink szerint a kerthelyiségben gasztroudvart szeretnének kialakítani, amivel Szeged kulináris kínálatát gazdagítanák.

A lapunk által szervezett, az év legjobb megyei sportolóit díjazó gálán jelentették be: a patinás szegedi vendéglátóhely, a Hági tavasztól újra várja a vendégeket (2017. december 19.: Nagy hírünk van: újra kinyit a Hági). Ezt Gálosi Gyula, a Hungi Vigadó üzemeltetője jelentette be az ünnepségen. Ennél többet azonban azóta sem sikerült megtudni tőle a régi-új helyről.A Hágit 1994-ig a Csongrád Megyei Vendéglátóipari Vállalat étteremként és sörözőként üzemeltette. Két éve írtuk meg, hogy a patinás szegedi vendéglátóhelyek közül a Tiszavirágot felújították, a Kass Szálló közkedvelt bulihellyé vált, a Bárkából pedig élelmiszerbolt lesz tavasszal a tulajdonos elmondása szerint. Egyedül a már több mint két évtizede, 1997. december 31. óta zárva tartó Hágiról nem lehet tudni, mi lesz a sorsa (2016. január 5.: Húsz éve kérdés, mi lesz a Hágival).A Hágit 1999-ben 67 millió forintért vásárolta meg az Imosoft Kft. A cég ügyvezetője, Török Zoltán korábban úgy nyilatkozott lapunknak, hogy a felújítás után étteremként kívánja üzemeltetni a patinás vendéglátóhelyet. Olyat is mondott a tulajdonos 2004-ben, hogy azt követően kívánja megnyitni az éttermet, miután leért az M5-ös autópálya Szegedre.Az, hogy a hungis csapat üzemelteti majd a Hágit, valószínűleg nem véletlen, mert mint korábban megírtuk, a Hunginak helyet adó régi Hungáriát is a szegedi milliárdos vállalkozó, Török Zoltán cége, az Imosoft vásárolta meg tavaly nyáron. Azt, hogy a tulajdonos ötlete volt-e a Hági „újraélesztése", vagy a fiatalok agyából pattant-e ki az ötlet, nem sikerült megtudni, mert Gálosi nem akart nyilatkozni.Az üzemeltetők stratégiája valószínűleg hasonló lesz a Hungiéhoz, amely nyitáskor sörkertként üzemelt, majd évek alatt vált Szeged egyik legnépszerűbb szórakozó- és rendezvényhelyszínévé. A Hági udvar a tervek szerint tavasszal nyílik meg, amikor az időjárás lehetővé teszi.– Önök többet tudnak, mint én – válaszolta kérdésünkre az épületet tulajdonló cég ügyvezetője. Török Zoltán szerint annak idején senki sem sejtette, sőt voltak, akik nem is hittek benne, hogy a fiatalok sikeres szórakozóhelyet csinálnak az egykori Hungáriából.– Számomra is meglepetés volt a Hungi. A Hágival kapcsolatban korábban többen megkerestek. Ezek ügyes gyerekek, én szurkolok, hogy ez is sikerüljön nekik – fogalmazott Török Zoltán.