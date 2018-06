Pénteken kezdődik a Szeged ART - Birtokba veszik Szeged utcáit a művészek

A belváros utcáit, tereit, udvarait idén nyáron is birtokba veszik az ország művészei, hogy közelebb hozzák a kultúrát és az alkotás örömét az emberekhez. Legyen szó épp katonazenekarról, amely filmzenéket ad elő vagy régi képeslapokról, amelyek Szegedet ábrázolják.



Évről-évre bővül a fesztivál programja, idén több mint húsz rendezvény várja a látogatókat a város utcáin és terein – mondta el a Szeged Art szerdai sajtótájékoztatóján Németh István, a szervező Szegedi Városkép és Piac Kft. ügyvezető igazgatója.



– Pár éve feltettem magamnak a kérdést: miért ne lehetne kivinni a művészetet az utcára. Elvégre van már szabadtéri színházunk is – emlékszik vissza a történet kezdetére Tandi Lajos, a Szeged Art kurátora.



Az esemény megnyitója a Wagner Udvarban lesz pénteken, ahol fellép az Al Fresco Régizene Együttes, este pedig megnyílik Bánvölgyi László szobrászművész kiállítása. Ezzel párhuzamosan kiállítás nyílik Szegedről, ahol archív fotókat és képeslapokat állítanak ki. Ami a zenei vonalat illeti, három helyőrségi zenekart láthatunk-hallhatunk majd a bő egy hónap alatt, de július 13–15. között még Utcazene Fesztivált is tartanak, ahova közel száz főt várnak fellépni. Ennek kapcsán indul is egy verseny, ahol a hallgatóság is szavazhat, de szakmai zsűri is értékel. Többször fellépnek majd fúvószenekarok, az ő programjuk augusztus 19-én teljesedik ki a XI. Szegedi Fúvószenekar Fesztiválon. Két karikaturista is feltűnik majd a színen júliusban, méghozzá Kovács Zsigmond és Hudi Dániel, valamint Nagy Bandó András karikatúráit is bemutatják.



A Széchenyi tér dokumentumkiállításnak ad otthont, máskor pedig festők lepik el, akik alkalmi kiállításokkal kedveskednek. A táncról sem kell lemondani, július 11-én fellép a Wagner Udvarban a Tiszavirág Néptáncegyüttes, augusztus 8-án pedig szintén oda érkezik a Barboncás Társulat egy bábelőadással. A Dugonics térre augusztus 11-én érkezik egy szoborpark: az 50 éve kiállító Fritz Mihály és Kalmár Márton közös szabadtéri tárlataként 25-25 szobor látható.