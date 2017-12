Ragaszkodnak Sallaihoz a petőfitelepi lakosok: újra a közgyűlés napirendjén a kommunista utcanevek lecserélése

Terhes Géza szerint jól van ez így. Fotó: Frank Yvette

– Főleg azért szeretnénk megtartani az eddigi utcanevet, mert sok időbe és utánajárásba telik, mire el tudjuk intézni a címváltozás miatti átírásokat. Egy részükért fizetni is kell. Az egyik utcabeli vállalkozó szerint neki vagy negyven helyen kell változtatni a papírokon, ami egy csomó pluszkiadással jár. Sok idős ember lakik itt, ezzel a fölösleges nyűggel nem kellene őket terhelni – magyarázta a petőfitelepi Sallai Imre utcában élő Piti Elek Pálné.– Egyébként meg igaz, hogy kommunista volt Sallai, de nem az a véreskezű – tette hozzá az asszony.Az utca is rákerült arra a listára, amelynek a nevét megváltoztatná a közgyűlés annak a 2011-es törvénynek eleget téve, amely előírja, hogy közterület nem viselheti olyan személy vagy szervezet nevét, amely az Magyar Tudományos Akadémia szerint 20. századi önkényuralmi rendszerekhez kapcsolódik. 2013-ban már tett egy kísérletet a közgyűlés ezeknek a neveknek a megváltoztatására, de a heves lakossági tiltakozások hatására végül nem nyújtották be róla az előterjesztést.

Csak a választások után cserélik a táblákat



A dorozsmai Alpári Gyula, a petőfitelepi Bokányi Dezső, Fürst Sándor és Sallai Imre, a tápéi Dobi István, Sziklai Sándor utca, illetve a Majakovszkij tér, valamint a kecskési Karikás Frigyes utca átnevezése került a határozati javaslatba, amelyről pénteken dönt a szegedi közgyűlés. Három utca – a Sallai, a Fürst és a Karikás – esetében további egyeztetést tartanak indokoltnak a lakossággal, a többinél viszont megtörténhet az átnevezés. Hatályba lépni viszont csak a tavaszi országgyűlési választások után fog, mert az indoklás szerint az addig hátralévő idő kevés ahhoz, hogy a címnyilvántartásban átvezessék a változásokat.

– Megint készítettünk egy petíciót, amit hétfőn adtunk be a városházára, mert csak egy héttel korábban tudtuk meg, hogy újra meg akarják változtatni az utca nevét. 64 ház van itt, a tulajdonosok közül csak három nagyon idős ember nem írta alá – folytatta az asszony. Az utca egyébként az itt élők szerint a 60-as évek óta viseli az egykori kommunista politikus nevét, akiről a Wikipédia azt írja, hogy biatorbágyi merénylettel vádolták meg, majd ártatlanul végezték ki. Ugyanúgy, mint a kettővel odébb található utca névadóját, Fürst Sándort – amelyet szintén átkeresztelnének.Tápén a szovjet futurista költőről és drámaíróról, Majakovszkijról elnevezett teret neveznék át Kölcseyre. Majakovszkijról – bár maga is kommunista volt – egyébként úgy tartja a szóbeszéd, hogy saját elvtársai „öngyilkolták" meg 1930-ban.– Nem örülök neki. Jó ez így. Mi a francnak kell átnevezni? – kérdezte a tér egyik házában élő Terhes Géza. Az idős férfi szomszédja, Vörös Ottóné szerint mindegy, hogy marad-e Majakovszkij neve, vagy átnevezik Kölcseyre. Ő azonban jobban szeretné például Bálint Sándor nevét, ahogy a szomszédos iskolát is hívják. Az asszonytól megtudtuk, a körzet önkormányzati képviselője, Szécsényi Rózsa megígérte nekik, ha elfogadja a közgyűlés a névcserét, összeszedik a térre bejelentett, többnyire idős emberek személyi okmányait, és együtt elintézik majd a cseréjüket.