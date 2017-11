Rágyújtotta a házát egy idős asszonyra Balástyán, enyhítették az ítéletét

Április 28-án este egy idős asszony házához ment, ahol korábban már egyszer gyújtogatott. Aznap este már a főépületet gyújtotta fel, úgy, hogy tudta: a 84 éves nő már alszik. Amikor a tető lángra kapott, hazament, és onnan látta, hogy az egész tetőzet lángokban áll. Előbb elindult lefeküdni, majd meggondolta magát, szólt a vele egy házban lakó szüleinek, és együtt indultak a lángoló tanyához.

Az elsőfokú ítélet bizonyos részein változtatott a Szegedi Ítélőtábla a balástyai gyújtogató ügyében pénteken. A férfit első fokon tíz év fegyházbüntetésre ítélték, emberölési kísérlet és más bűncselekmények miatt, azonban az ítélőtábla úgy döntött, hogy börtönben kell letöltenie a büntetést, ami enyhébb fokozatú a fegyháznál. A jogerős ítélet szerint a férfit tíz évre tiltották el a közügyektől. Ezt az ítélőtábla most hét évre mérsékelte.Ismert: a piromániás fiatalember több tüzet is okozott a településen és környékén. 2014. március 5-én 10 óra előtt egy nádast lobbantott lángra, rövid időn belül kétszer is. Másnap már egy füves területet gyújtott meg, ahol 300 négyzetméteren égett ki a fű. A férfi ezeken kívül több tüzet is okozott, azonban egyikben sem sérült meg senki.Egy másik szemtanú értesítette a tűzoltókat, akik éjjel eloltották a tűzet. Közben az idős asszonynak sikerült kimenekülnie a házból. A felgyújtott épület teljesen használhatatlanná vált, számos ingóság is megsemmisült, így összességben csaknem kilenc millió fontos kára lett az asszonynak.