Receptkönyvet írnak a fiatalok vándorlásának megoldására

Ezért a megyeszékhely is részt vesz abban a YOUMIG projektben, amelyet a Központi Statisztikai Hivatal kezdeményezett nyolc európai ország között.



A program újabb állomásához érkezett, hétfőn az IH Rendezvényközpontban egy fórum keretében mutatták be a kidolgozás alatt álló egyablakos ügyintézés menetét és az önkormányzati dolgozók képzését. Cél egy olyan információs pont létrehozása, ahol a be- és kivándorló ifjúság hatékonyan intézheti ügyeit.



Nagy Sándor alpolgármester kiemelte, a projekt által fény derül arra, hogy milyen beavatkozást kell elvégezni a fiatalok itthon tartásáért. Hozzátette, jövő júniusban, a projektzárást követően az önkormányzat dolgozói értékes tudás birtokosaivá válnak. A programon Krokovay Nóra, a KSH kommunikációs munkatársa hangsúlyozta, egyedülálló program ez, hiszen három szakterületet ölel fel: statisztikai munkát, szociológiai kutatást és a helyi lehetőségek kiaknázását. Mint elhangzott, a kétéves munka gyümölcse egy úgynevezett receptkönyv lesz a fiatalok vándorlásának megoldására.