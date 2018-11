Rejtett zsidó örökségek után kutatnak Szegeden is

– Szegedet mindig a kultúra tette híressé, ez a szellemi élet azonban nem csupán a falakban mutatkozik meg, hanem az egykor és most élők szellemében is testet ölt

A partnerek összegyűjtik, kategorizálják és tesztelik azokat a lehetőségeket, amelyekkel felfedezhető és turisztikailag úgymond eladhatóvá válik a zsidó épített és a mögötte húzódó szellemi örökség egyaránt.Az 565 millió forintból megvalósuló Rediscover program vezető partnere a szegedi önkormányzat, mellette 20 és 200 ezer közötti lakosú települések, konkrétan Banja Luka, Galati, Temesvár, Kotor, Muraszombat, Eszék, Regensburg és Szabadka vállalkozott arra, hogy feltárják zsidó kulturális örökségüket.– fogalmazott Kozma József, az önkormányzat kulturális bizottságának elnöke a projekt keddi sajtótájékoztatóján.Szentgyörgyi Anna projektmenedzser elmondta, készül egy webes felület és kézikönyv is, utóbbit a hasonló lélekszámú települések adaptálhatják saját zsidó örökségük bemutatására. Személyes történeteket is közzétesznek videóinterjúk segítségével, amelyek keretében prominens személyek mutatják be saját, zsidó kultúrához kapcsolódó történetüket.A nyolc Duna-régióban található országot érintő projekt 2021 május végén zárul.