Rekordot döntött a használtautó-piac: a Fonógyári úton nincs dízelpánik, importban már több a benzines

Retró



Öreg autókkal is foglalkoznak a Fonógyári úton, felső korhatár nincs. 590 ezer forintért 98 ezer kilométert futott, 32 éves 126-os Polski Fiatot lehet náluk vásárolni. Ennél 5 évvel idősebb az a Trabant, aminek 80 ezer kilométer van az órájában, és egymillió forintba kerül, hogy valaki hazaguruljon vele a garázsába.

Beszámíthatók



Régi igazság, ha nem vesznek az emberek új autót, nincs pörgés a használtak piacán sem. Most van, az új személykocsik eladása 29 százalékkal nőtt Magyarországon júliusban, és az első 7 hónap is pontosan ekkora bővülést produkált. Lassan tényleg visszatérnek a magánvásárlók, beszámíttatják használt autójukat az új árába, ezzel növelik a másodlagos piac kínálatát.

Van miből választani a Vásárhelyi Pál utcai W-Autónál. Fotó: Frank Yvette

Trendforduló



Év végére új rekordot dönthet az import használt autók piaca, átlépi a 160 ezres darabszámot. A ve-

vők érdeklődése viszont változott, az utóbbi hónapokban először történt meg, hogy több benzines autót honosítottak, mint dízelt. Ez már a Nyugat-Európából érkező, a gázolajjal futó autók visszaszorításáról és kitiltásáról szóló hírek hatása, pedig Magyarországon egyelőre nincs ilyen terv.

Új csúcsra ért a hazai használtautó-piac az idei második negyedévben, a gazdát cserélt személygépkocsik száma elérte a 201 ezret, ami 20 ezerrel magasabb a valaha mért legnagyobb negyedéves értéknél. A belföldi átírások száma mind májusban, mind júniusban rekordszinten, 70 ezer közelében mozgott. Az év első felében összesen 374 ezer volt a használtautó-piac forgalma, ez 14 százalékkal szárnyalta túl az előző év hasonló időszakáét.– A használtautó-piacon idén megdőlhet a tavalyi 686 ezres rekord, várakozásunk szerint a belföldi átírások száma az év végére 760 ezer fölé is emelkedhet – véli Halász Bertalan, a JóAutók.hu vezérigazgatója.– Érzékeljük az élénkülést, emelkedtek a bérek, több marad az emberek zsebében, bátrabban cserélnek autót, nőtt a vásárlások száma – mondja Jakab Gusztáv, a szegedi, Fonógyárú úti Használtautók 2010 Kft. ügyvezetője. Évente 600– 700 autó fordul meg náluk, 95 százalékuk hazai forrásból származik. Ez annak tükrében nem átlagos, hogy az idei első félévben 79 ezer import használt autó jött be Magyarországra, több, mint ahányra újra rendszámot szereltek.Forrásaik az új autók árába beszámolt használt kocsik, a magánszemélyek járművei, de időnként leadott flottát is vásárolnak, ha nem futottak túl sokat az autók. Jó ár esetén készpénzért is vásárolnak, de ha a vevő többet akar az autójáért, bizományba is beveszik. 3 százalék plusz áfa a sikerdíj, amiben benne van minden, így a tárolási költség is. A vásárlóknak körülbelül fele vesz fel hitelt, pontosabban él a 84 hónapos futamidejű, forintalapú lízing lehetőségével.Legjobban a keveset, 100 ezer kilométer alatt futott autók pörögnek a Fonógyári úton, benzinmotornál 1600, dízelnél 2000 köbcentiméteres lökettérfogatig. A nagyobb értékű autók óráiban már lehet 200 ezer kilométer is, jellemzően 2-3 literes motorokkal szereltek, ezeknek viszont 90 százaléka dízelüzemű, amin azért egy kicsit elcsodálkozunk.– Fel van fújva a dízelbotrány, Németországban kevés helyen és a valóban környezetszennyező autókra vonatkozik a tiltás, és jobbára történelmi belvárost érint – mondja Jakab Gusztáv, hozzátéve, szerinte ez nem fog kiterjedni egész Európára, és Magyarországon is csak korlátozott hatással számol. Úgy látja, valamelyest csökkenőben van a hisztéria, újra keresik a dízelautókat. Az Audi, BMW, Mercedes hármasból a kínálat döntő többsége ma is dízel, és azt, hogy ezekből is van forgalom, jelzi a 2,5 millió forintos autónkénti átlagár.A belföldi használtautó-piacon az első félévben is magasan az Opel vezeti az adásvételi listát, 13 százalék feletti részesedéssel, utána jön a Suzuki és a Volkswagen 10-10 százalékkal. – Az Opel nálunk is jól pörög, van Corsától az Insigniáig minden modell a kínálatunkban, és persze az örök kedvenc Volkswagen is ott van a dobogón – mondja az ügyvezető, hozzátéve, jönnek fel a dél-koreai autók, japánhoz pedig nehéz hozzájutni, mert azok „lábon" elkelnek.