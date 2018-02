Rendezvénynaptár készül: összehangolják Szegeden az utcai sporteseményeket

A tavalyi Pick Utcai Futófesztivál. Archív fotó: Kuklis István

Magyarországon is évről évre növekszik azoknak a sportrendezvényeknek a száma, amelyeknek célja a fizikai egészség megőrzésének népszerűsítése.Szeged minden évben számos szabadidősport-rendezvénynek ad otthont, többnek már nagy múltja van – például a Pick Utcai Futófesztiválnak vagy a jótékonysági félmaratonnak. Márciustól novemberig szinte minden hétvégére jut egy-egy ilyen rendezvény, amelyek azonban nehézséget is okoznak a közúti forgalom és a tömegközlekedés számára. A szervezőknek eddig kérelmet kellett benyújtaniuk, többek között a rendőrségnek és a közlekedésért felelős cégeknek. Ezek a kérelmek gyakran nem feleltek meg a jogszabályban előírtaknak, vagy későn érkeztek.A probléma megoldása érdekében a városüzemeltetési iroda a Szegedi Sport és Fürdők Kft.-vel közösen sportrendezvénynaptárt készítene – ezt a tervet a közgyűlés februárban el is fogadta.