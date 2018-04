Rengetegen ünnepelték a Füvészkertben a Föld Napját - galéria

Ha valóban annyi a környezettudatos ember, mint amennyien a Föld Napját a Füvészkertben ünnepelték, nagy baj nem lehet. Valószínűleg nem csak nekünk jutott ez eszünkbe, amikor vasárnap délelőtt azzal szembesültünk, hogy nemhogy a bejárat közelében, de a több kilométer hosszú utcában szinte sehol nincs parkoló. A nyárias meleg rengeteg családot vonzott ki az ingyenes rendezvényre, mely programkínálatában elsősorban a kisgyermekeseknek kedvezett.A hűs fák árnyékában rengeteg játszóállomást alakítottak ki, ahol minden a környezetvédelemről, a felelős életről szólt. Meg lehetett ismerkedni például egy okosház előnyeivel, a környezettudatos vásárlással, de aki akart, láthatósági mellényben még kukást is játszhatott és szétválogathatta az összekevert hulladékot. Emellett számos standon érdekes bemutatókat tartottak: volt, ahol kísérletezni lehetett, máshol pedig napelemes autót lehetett kipróbálni.A program legszínesebb eleme minden kétséget kizáróan a kukafestés volt. Egy előzetesen meghirdetett pályázat győztesei alkothattak a helyszínen: tervük alapján befesthettek egy szeméttároló edényt. – Kicsit késtünk és a kukánkat másnak adták. Viszont beálltunk segíteni egy kislánynak – mesélte Kardos Sára, aki két barátnőjével, Molnár Krisztinával és Vér Ninával varázsolt virágoskertet az egyik kukára. A sándrofalvi Pallavicini iskola diákjai megjegyezték: legszívesebben saját sulijuk udvarán látnák viszont művüket – feldobná a környezetet.- Anyukának más dolga volt, ezért én ugrottam be –magyarázta Fodor Antal, miért ő kézműveskedik kislányával. Emma tervei alapján egy tengeri jelenetet festettek fel az egyik kukára. – Szerintem jól dolgozik – értékelte édesapja munkáját a kislány.Az egész napos programon volt báb és bűvészelőadás, arcfestés, íjászkodás és tombolasorsolás is. A Délmagyarország standjánál színezésre vártuk a kicsiket, szüleik addig elolvashatták lapunk első számát 1910-ből, illetve ajándékba kaptak egy külön a Föld Napjára készített különszámot. A rendezvény délutánig folyamatosan telt házas volt.