Ritkítani kell a vaddisznókat

A napon elpusztul, jó néhány fertőtlenítőszer is hatásos ellene, de a földben 100-200 napig, a vízben 70-120 napig elél, egy labor pedig pármai sonkában 399 napig találta életképesnek, ilyen az afrikai sertéspestis vírusa – hangzott el a Magyar Tudományos Akadémia Szegedi Területi Bizottsága által rendezett fórumon, amelyen vadászokat és sertéstenyésztőket tájékoztattak a járvánnyal kapcsolatos tudnivalókról.Pollákné Faragó Katalin megyei főállatorvos leszögezte: az afrikai sertéspestis emberre nem veszélyes, csak házi sertésre, vaddisznóra, de nincs ellene vakcina. Vérzéssel, magas lázzal járó betegség, szinte száz százalékban elpusztítja a fertőzött állatot, és ha egy területre bekerül, ott is marad.Magyarországon most Heves és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében tartanak nyilván fertőzött területet. Egyelőre csak vaddisznók betegedtek meg. Az európai állatorvosok szakmai szervezete kiderítette, hogy a vírus Afrikából, hajón érkezhetett a Fekete-tengerhez: a nyomok egy hulladéktelephez vezettek, ahová vadállatok is bejárnak enni a hajóról kidobott élelmiszereket.A Kaukázusban a keresztény vidékeken gyorsan elterjedt, és mivel nem tudták, mi az, a gyenge állatokat levágták a gazdák, olcsó lett a hús. Ott gyakorlatozó orosz katonák is vettek belőle, így jutott beljebb a kór. Az út mentén több helyről is indult fertőzés, így feltételezik, a menet közben kidobott élelmiszer okozott járványt.Ez 2014–15-re elérte a Baltikumot. Csak idő kérdése volt, ide mikor ér. A terjedését lehet korlátozni, és az állatállományt védeni. A telepre idegen lehetőleg ne lépjen be, aki bemegy, öltözzön át, fertőtlenítse kezét, lábát. A takarmányra, a járművekre is oda kell figyelni. Ez azért különösen fontos, mert ha átterjed a járvány sertéstelepre, a tulajdonos csak akkor számíthat kártérítésre, ha minden biztonsági intézkedést betartott – mondta a szakember.Csongrád megye alacsony kockázatú területnek számít, de ez a helyzet gyorsan változhat. A tanácskozáson elhangzott, az utóbbi húsz évben Európa-szerte megnőtt vaddisznóállományt már tizedeli a járvány. Van, ahol 30 százalék maradt, máshol három éve már vaddisznónyomot se láttak.Vajon lehetne a disznók mozgását csökkenteni? Etessék őket a vadászok, és akkor helyben maradnak, és szaporodnak, vagy ne – és akkor még nagyobb területet járnak be élelemért? Az biztos, a hatóság által a helyben tartáshoz javasolt tíz kiló takarmány négyzetkilométerenként kevés – figyelmeztetett Preszner Sándor tájegységi fővadász.Elmondta: Csongrád megyében 1997-ben még 100 disznót lőttek, tavaly már 1250 körül, és így is egyre több lesz. Ez az országos növekedéshez képest kicsi is, mert Nógrád megyében tízszer ennyi kilövés mellett gyarapodik az állomány. Csongrád megye homokháti részén, ahol régóta vadásznak rá, nem szaporodik úgy, a keleti felén viszont – ahol néhány éve még örültek, hogy végre megjelent – nem „hasznosítják" olyan rendszeresen. A disznó pedig alkalmazkodott, már nincs szüksége erdőre,a szántóföldeken tavasztól késő őszig talál búvóhelyet magának. Rendszeres vadászatát most már muszáj szervezni – mondta Preszner Sándor –, és nem csak a járvány miatt. Annyi bevételt sohasem fog hozni a „hasznosítása", amennyi kifutná a növekvő állomány által okozott kár értékét: ez apróvadas vidék volt mindig, maradjon is az.