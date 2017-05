Romkoncertet adtak a zeneművészeti épületéért

Épületük megmentéséért zene-és várostörténeti romkoncertet adtak szerdán a szegedi egyetem zeneművészeti karának oktatói és hallgatói. Tóth Péter dékán munkás overálban és védősisakban konferálta fel a fellépőket. Elmondta, amióta 1916-ban a zenede beköltözött a Tisza Lajos körúti saroktömb első emeletére, lényegi változás nem történt annak állapotában. Mindent elkövettek, hogy lobbizzanak a renoválásért, aláírást gyűjtöttek, jártak miniszternél államtitkárnál, kormány előtt fekszik az előterjesztésük tervekkel, megvalósíthatósági tanulmánnyal. Mindenki mellettük áll, már csak a pénzeszsákot kellene kinyitni, hogy tényleg történjen valami. Azt fejezték ki a jó hangulatú rendezvényükkel, hogy elvesztették a reményüket és hitüket. Utolsó lökést akartak adni, hogy megmutassák, nem állapot, ami náluk folyik. És erős túlzás felsőoktatási intézménynek nevezni a romhalmazukat még Alsó-Bangladesben is, nemhogy Európa közepén. A sok ígéret után jó lenne, ha valaki valamit lépne is az érdekükben.A közönséget a 200 forintos téglajegyekért cserébe málnaszörppel és zsíroskenyérrel vendégelték meg az udvaron. A blikkfangos műsor elején a dékán szerzeményét hallhatta a közönség, aki a hely szelleméhez illő "kis balkáni koncsertót" komponált. Utána vidámra hangoltak: a háború sújtotta háttérhez és retró fílinghez vidám sanzonokat, regtime-ot társítottak. Az est fényét Szecsődi Ferenc Liszt-díjas érdemes hegedűművész és hallgatóinak előadása, majd a dékánhelyettes korábbi tanítványának, Szirtes Edina Mókusnak a fellépése emelte. A koncert végét a hatalmas villámlással és égzengéssel érkező vihar bekergette a Fricsay terembe.Többször írtunk róla, hogy segítségéért kiált az egyetem zeneművészeti kara, mert annyira rossz állapotban van, hogy csak egy új épület segíthet nagyjából 2,2 milliárd forintért értékben (2016. március 28.: Ég a ház az egyetem zeneművészeti karán). A belső udvari függőfolyosón tartózkodni tilos, mert lezuhanhat, már csak a szentlélek tartja, kizárólag "áthaladni szabad" rajta. Korábban aládúcolták, de mert a faanyagért fizetni kellett volna, azt elvitték. A diákok kedvenc kinti gyakorlóhelyét, bedeszkázták, mert életveszélyes. A másik belső udvarban a földszinti folyosót kellett aládúcolni. A kürtösök termében szigetelőszalag tartja össze a szennyvízcsövet. Tanítás közben pedig hallani, ha a fölső szinten lehúzza valaki a vécét. A harsonás terem beázott, hiába festették ki, átütnek a foltok. A lépcsőforduló penészedik, a másik csigalépcsőt lezárták, használhatatlan.A tervek szerint a Tisza Lajos körúti műemléki védettségű kétszintes saroktömbnek csupán a külső falait tartanák meg. Mögötte beépítenének öt szinten 6 ezer négyzetmétert. Létrehoznának az alagsorban egy 420 férőhelyes légkondicionált koncerttermet, amire az egyetemnek és a városnak is szüksége lenne. Kialakítanának megfelelő méretű és akusztikájú hangszigetelt gyakorlótermeket. B-terv nincs, mert nem érdemes költeni a 130 éves bérházra.