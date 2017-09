Saroltát szeretik az oroszok - féllófogú kukoricától a Pannónia kincséig

– A maradék 20 százalékot pályázati források, illetve a kutatási eredmények biztosítják – tudtuk meg Szarka Béla ügyvezető igazgatótól.Az év meglepetése a szója, az állami ösztönzéstől megjött a termelők kedve, és ez náluk is lecsapódik. Ezzel együtt a kalászos gabonák vetőmagjából adják el a legtöbbet, második a kukorica, harmadik a különböző aprómag. Nemcsak súlyra, értékre is a kalászos a legtöbbet hozó vetőmag, itt azonban a szója a második és a repce a harmadik.A szakmai bemutatót máshogy nézte és hallgatta az újságíró, mint a törzsközönség, így kiderült, hogy kukoricából féllófogút is kínálnak, ami természetesen a szemtípusra vonatkozik. Megtudtuk, a Pannónia kincse nemcsak szőlőben létezik, hanem szójában is. És ez még csak egy a Magyarországon kínált 70 szójafajta közül. Miután ezen a területen élenjárónak számít Szeged, két fajtajelöltet is bemutattak.A régi agrárszakemberek szerint a kukorica akkor terem igazán jól, ha a három nyári hónapban kap 100-100 milliméter esőt, ettől a bemutatótáblák messze voltak, eddig egész évben csupán 270 millimétert kaptak. A gabonakutató láthatóan jó a szárazságtűrő fajtákban is, a Saroltát például kifejezetten szeretik és viszik is az oroszok és az ukránok.A kukorica vagy szemes, vagy siló, ám a kínálatban van olyan kettős hasznosítású fajta is, amely a silószezon legvégén takarítható be. Ha addigra megteltek a „raktárak", szemesként is jól helytáll. Annyira, hogy lehet belőle hektáronként akár 13-14 tonna májusi morzsolt is.