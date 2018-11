Sikervárományos regények Csongrád megyei írónőktől

Borbás Edina a Kék macska, Kékesi Dóra pedig a Várom a párom című könyvét mutatta be a nagyközönségnek. Fotó: Karnok Csaba

Teljesen megtelt vasárnap délután az Álomgyár Könyvesbolt Szegeden, ahol két Csongrád megyei író könyvbemutatóját és közönségtalálkozóját tartották. Mindkét regény központi eleme a romantika, ám míg az egyik a könnyed szórakozás, a másik a történelmi tények oldaláról közelíti meg azt.A sándorfalvi kétgyermekes édesanya, Kékesi Dóra évekkel korábban énekléssel próbálkozott: sokaknak ismerős lehet több tehetségkutatóból is. Ma azonban már főállásban a szatymazi önkormányzat pályázati referense, másodállásban pedig a második romantikus regényét jelentette meg.– A Várom a párom kézirata már 2010-ben elkészült, a kiadás előtt csak felfrissítettem, kibővítettem – mesélt művéről, amely Szegeden játszódik. A helyszínek között szerepel többek között a Kárász utca, a dóm és a repülőtér is, de aki járatos a fiatalok által kedvelt helyeken, az álnév mögé bújtatott diszkót és éttermet is könnyen beazonosíthatja a humoros történetben.Borbás Edinát korábban egy szegedi kábeltelevízió munkatársaként ismerhették sokan, évek óta azonban már az írás a főállása. Filmes forgatókönyveket készít, amelyek közül volt, amivel már díjakat is nyert, videóklipet rendez, a Kék macska pedig már a harmadik regénye. – Az 1900-as évek elejének időszakát dolgoztam fel, az akkori botrányok pedig hitelesen jelennek meg a könyvben – mesélt művéről, amelyet mindössze egy hónap alatt írt meg. – Bízom benne, hogy a fülledt erotikával fűszerezett, izgalmas történetek, amelyek garantáltan borzolják majd a kedélyeket, arra inspirálják majd az olvasókat, hogy utánanézzenek, mi igaz mindabból, amit leírtam. Meg fognak lepődni, mennyi minden – mosolygott.A két írónőnek „hazai pályán" lelkes közönsége volt: a bemutató után még több mint fél órán keresztül dedikáltak, fotózkodtak. Arra a kérdésre, mennyire nehéz Csongrád megyéből eljutni odáig, hogy könyveiket kiadják, mindketten azt mondták: sokkal nagyobb hátrányban vannak azokhoz képest, akik a fővárosban élnek. De az ő példájuk is mutatja, hogy mindez nem lehetetlen, ráadásul mindkettőjük regényében benne van a lehetőség, hogy igazi bestseller váljon belőle.