Soha nem látott Szent-Györgyi relikviák Szegeden - GALÉRIA

A Szegedi Tudományegyetem Nobel-díjas rektora tiszteletére emlékkiállítást rendezett az SZTE és a Szent-Györgyi Albert Rotary Club, melynek megnyitóját szombat délben tartották. A Rektori Hivatal átriumában Szent-Györgyi Albert személyes tárgyai, illetve néhány hozzá kötődő dokumentum tekinthető meg. A bemutatott tablók és tárgyak jórészt a Nobel-díjas tudós előtt tisztelgő két szegedi emlékszobának, az SZTE Klebelsberg Könyvtár gyűjteményének és a Móra Ferenc Múzeumnak az érdekességeit reprezentálják, ám vannak köztük olyan relikviák is, melyek eddig nemhogy Szegeden, sehol nem voltak láthatók.Ilyen például Szent-Györgyi irattartó táskája, melybe monogramja is bele van írva, illetve szemüvege és bicskája is. Ezeket a tárgyakat a tudós özvegye, Marcia Szent-Györgyi küldte Bari Ferencnek, az orvostudományi kar dékánjának azt követően, hogy szeptemberben Szegeden járt és megtekintette néhai férje emlékszobáját.Az egyetem egykori rektorának városában szintén nem járt még soha a tudós utazó táskája és Nobel-díjának bronz másolata sem, melyek most szintén itt vannak. Ezek Nagy Ferenc, a Bay Zoltán Alapítvány vezetőjének tulajdonában vannak, melyeket a gyűjtő – aki maga is részt vett a megnyitón – felajánlott a kiállítás szervezőinek. A Nobel-díjat egyébként csak ebben a formájában lehet megtekinteni, az eredeti, aranyból készült darab ugyanis a Nemzeti Múzeumban van, de nem állították ki. A másolat érdekessége, hogy egy másik magyar Nobel.díjas, Oláh György éremtartó dobozában tekinthető meg.A vitrinekben látható még a tudós sakkészlete és fa kémcsőtartó állványa, melyek a Déri Miksa iskola emlékkiállításáról érkeztek. Sokan talán nem tudják, de az iskola épületében lakott Szent-Györgyi azután, hogy Klebelsberg Kunó visszahívta Cambridge-ből, és ott volt az a labor, ahol a paprikából kivonta a C-vitamint. Az anekdota szerint felesége vacsorára tálalta fel neki, és ekkor eszébe jutott, hogy ezt a növényt még nem is vizsgálta meg, így leszaladt a tányérjával dolgozni.A tárlaton látható még többek között az a frakk, amiben Szent-Györgyi átvette Nobel.díját, pecsétje és útlevele is. Az ünnepélyes megnyitó közönsége pedig a hangját is hallhatta, lejátszották ugyanis azt a felvételt, ahogyan visszaidézte: hogyan fogadta, amikor 80 évvel ezelőtt felhívták azzal, ő kapta a Nobel-díjat.