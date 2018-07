Sokaknak csak ez a fél nap a nyaralás - Roma családi nap a szikin

– A belvárosból, a Cserepes sorról, Móravárosból és Dorozsmáról, az Árpa utcából jöttek ezúttal is családok. Nem küldtünk meghívókat, egymásnak átadják a hírt a romák, hogy szikinap van. Tudni kell, hogy többüknek buszjegyre sem lenne pénze, hogy ide kijöjjön, gyakorlatilag ez a rendezvény a nyaralásuk. Fürdőruhákat is vásároltunk, mert bizony sokaknak arra sem telik, de nem szerettük volna őket megfosztani a strandolás élményétől – mondta lapunknak Nagy Mihály , a Szegedi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat elnöke. A Sziksósfürdő Strand és Kemping területén hétfőn megrendezett programot idén is az „Elszalasztott 1000 év" Közhasznú Egyesület, valamint az önkormányzat két cége, a Szegedi Sport és Fürdők Kft. és a Szegedi Közlekedési Kft. támogatta, utóbbi a családok utazását segítette.A népes csapatnak ezúttal is Rácz László főzött, méghozzá két bográcsban marhapörköltet, amely mellé krumplit és kenyeret kínáltak. Játékos vetélkedővel tették színesebbé a rendezvényt, először a fiatalok alkotta csapatokra ügyességi feladatok vártak, a legjobban teljesítők ajándékcsomagot kaptak. – Minden évben jövünk a szikire, a kislányomnak az önfeledt strandolás a legnagyobb élmény, a vetélkedőhöz még nem elég bátor. Jó a társaság, s legalább elfoglalják magukat a gyerekek, nem otthon unatkoznak a négy fal között – mondta lapunknak Kovács Lídia.Nagy Mihálytól megtudtuk, a családi napon kívül még tábor is vár a roma gyerekekre augusztusban, Mórahalomra utaznak három napra. Oda a tanodás gyerek mehetnek és a kísérőik, ami némi feszültséget is okozott a szülők körében, mert ők is szívesen kapcsolódnának a programhoz.