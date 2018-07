Szegeden is roham indult az albérletekért: Drágább lakások várják a diákokat, az ingatlanosoknál égnek a vonalak

Mire figyeljünk?



A Duna House összegyűjtötte a legfontosabb szempontokat, hogy mire kell figyelni, ha albérletet veszünk ki. Ki kell kérni a közüzemi számlákat, érdemes meggyőződni a lakás tehermentességéről, tisztázandó a közös költség összetétele és mértéke, minden esetben kössenek a felek írásos bérleti szerződést, egyeztetni kell a garanciális hibák javításának kérdését, fontos a lakásban található bútorok, berendezések jegyzéke fotóval mellékelve, de a felmondás módját is fontos rögzíteni. Emellett térjünk ki az áremeléssel kapcsolatos lehetőségekre és az óraállások jegyzőkönyvezésére is.

A 2-3 szobás lakások a népszerűek

Nemcsak bérlik, hanem veszik is. Véber László ingatlanértékesítő szerint a pénzüket sokan lakásba fektetik be. Fotó: Frank Yvette

Két nap alatt megtalálta az „álomalbérletet"

A fejlesztőcégek is befolyásolják a piacot

Berkes Krisztina azt mutatja, van olyan városrész Szegeden, ahol már lehetetlen bérelni. Fotó: Frank Yvette

Ahol egyetem van, ott az árak is magasabbak

Épphogy kihirdették a ponthatárokat, a leendő egyetemisták szüleinek máris azon kell gondolkozniuk, hogyan oldják meg gyermekük lakhatását. Idén nagyobb kínálat várja a bérlőket, de az árak Szegeden is feljebb kúsztak. Az ingatlan.com felmérése szerint Budapesten az átlagos bérleti díj 150 ezer forint, míg Pécsen, Debrecenben és Szegeden a kisebb lakásokért 74–85 ezer forintot kell adni, a nagyobbakért 100–106 ezer forintot.Mint írták, a kínálat bővülése annak is köszönhető, hogy az alacsony kamatkörnyezet miatt az elmúlt években rengeteg befektető vásárolt ingatlant kiadási céllal – jellemzően a felvételi ponthatárok ismertetése idején hirdetik meg ezeket.A július 25-ei ponthirdetést követően körülnéztünk Szegeden: mire kell számítania a gólyáknak és szüleiknek, hol és hogyan érdemes bérelni vagy vásárolni, magyarok vagy külföldiek keresnek többségében.– A bankok nem adnak megfelelő kamatot, ezért sokan úgy döntenek, hogy a pénzüket lakásba fektetik be, ezzel pedig megfelelő életkörülményeket teremtenek leendő egyetemista gyermekeiknek. A 2-3 szobás lakások a népszerűek, mert így a többi szobát ki tudják adni. Van persze, aki hitelből vásárol, mert még így is jobbnak látja, mint bérelni. De nem szűntek, szűnnek meg az albérletek, a külföldiek a belvárost választják, ott is a nagyállomás, Árkád, TIK háromszögben. Sőt, a nagy terasz is az igényeik között szerepel. A magyar diákok azért ennél kevesebb elvárással rendelkeznek, nekik a külváros lakásai is megfelelnek, főként azok a városrészek, ahol villamosvonal húzódik, ezért kedvelik például a József Attila sugárutat. A kiadások egyértelműen úgy csökkenthetők, ha többen összefognak, így a bérleti díj mellett a rezsi is kevesebb lesz – osztja meg lapunkkal a részleteket Véber László, a Városi Ingatlaniroda értékesítője.A szakember szerint érdemes időben gondolkozni, sokan már előre kiszámolják a pontjaikat, megnézik az előző évi ponthatárokat, és már július elején keresgélnek. Megtudtuk, voltak olyanok is, akik előszerződést kötöttek, azzal a feltétellel, ha nem sikerül a felvételi, akkor visszaadják nekik a foglalót, ami természetesen egy kivételes eset.Duna Mercédesz az SZTE Állam- és Jogtudományi Karra felvételizett, és a biztonság kedvéért már közvetlenül az érettségi után albérletnézésbe kezdett. – Két napba telt, mire megtaláltam az „álomalbérletet". Reggeltől estig a neten keresgéltem, mert tudtam, hogy ezt mielőbb le kell rendezni, hiszen kifutok az időből, és az eredmény kihirdetése után nem találok már lakást, mivel mindenki keresi. Rajtam kívül még tízen nézték az albérletet, de szerencsére engem választott a tulaj. A lakás 80 ezer forint, plusz a rezsi, de a fűtés mindig 5000 forint egy termálvizes megoldásnak köszönhetően. Szoba, konyha, nappali és fürdőszoba. Ez az igényeknek megfelel, bár én sokallom az árát, de ennél vannak sokkal drágábbak is – részletezi a Mezőkovácsházáról érkező hallgató.Ebben az időszakban a kereslet, a kínálat és az árszint is napról napra változik. Egyértelműen beindult a szezon, égnek a telefonvonalak – tapasztaltuk a KAAS Otthon Kft. irodájába belépve.– Egyre nehezebb a dolgunk, lassan már nincs mit kiadjunk. Kézről kézre járnak a szobák és a lakások, sőt, az újépítésűekre is lecsaptak már, amelyek csak egy-két éven belül készülnek el. Júniusban mindig felmérjük a helyzetet, az ügyfeleinkkel felvesszük a kapcsolatot, akik folyamatosan jelzik, hogy nincs szükség hirdetésre, mert az előző lakók ismerősei már költöznének is. Nemcsak az egyetem befolyásolja ezt, ugyanis a fejlesztőcégek letelepedésével is rohamosan csökken az albérletek száma. És a jövőbeni kilátásaink alapján a helyzet egyre nehezedik majd – hangsúlyozza Fülöp A. Erika ügyvezető igazgató, aki máris a telefon után kap, így kolléganője veszi át a szót.Berkes Krisztina tájékoztatásából kiderült, van olyan városrész, ahol már lehetetlen bérelni. Tapasztalataik szerint pedig jelenleg a külföldi lakáskeresők vannak többségben Szegeden, ám több tulaj végül visszakozik, mert tart a beköltözésüktől.Pál Beáta szintén a Békés megyéből érkezők táborát erősíti, azt mondja, az, hogy most egyetemre megy, sok dologgal jár. Talán az első és legfontosabb kérdés az, hogy kollégiumot vagy albérletet válasszon. – A barátommal az albérlet mellett döntöttünk, mert könnyebb lesz a tanulás majd a vizsgákra. Sajnos mint minden más nagyvárosban, ahol egyetem van, ott az albérletárak is magasak. Nekünk nagy szerencsénk volt, mert egy ismerős által találtunk lakást, amely egy jól frekventált helyen található, és viszonylag jó árban van. Mindenképp azt vettük figyelembe, hogy az egyetemet egyszerűen tudjuk megközelíteni. Másodlagos dolog volt a biztonságos környék, és nem utolsó sorban tudtuk, hogy a barátaink is a közelben lesznek, így könnyebb találkozni – árulta el kérdésünkre a pedagóguspályára induló diáklány.