Szegeden szurkolt családja Iliásznak - a Survivor győztese meglátogatta szüleit, nagymamáját

Múlt hét pénteken derült ki, hogy a Survivor című túlélőreality győztese Iliász, azaz Shweirif Márk Iliasz lett, aki ezer szállal kötődik Szegedhez. Bár a fővárosban született, az általános és a középiskolás éveit a Tisza-parti városban töltötte: a Dugonics- és a Hansági-iskolába járt.

Éva nagyon büszke a fiára, akiről sok újat is megtudott, miközben a tévében nézte.

– Egyszerűen nem fért bele, ne haragudjanak. A családjából senkit nem hagyhatott ki a látogatásokból, másra pedig nem is maradt ideje – szabadkozott Kockás Éva, miért nem tudtunk találkozni fiával a hétvégén.

Újra együtt Szegeden. Éva nagyon aggódott a fiáért a fülöp-szigeteki forgatás alatt.

A fiatalember most haza is látogatott, ám olyan sűrű volt a programja, hogy a médiaszereplés abba már nem fért bele. – Líbiában élő édesapja is most itt van a városban, nagymamáját is meglátogatta, vagyis most az a ritka helyzet adódott, hogy az egész család egy helyen volt – mosolygott Éva.Iliász az utóbbi időben Angliában élt szintén szegedi barátnőjével, Viviennel. – Pont itthon volt látogatóban, amikor meghirdették, hogy lehet jelentkezni a műsorba, ő pedig élt ezzel a lehetőséggel. Tulajdonképpen emiatt költözött vissza – mesélte az édesanya, aki sokáig nem tudta, fia mire készül. – Annyit mondott, majd időben megtudom. Aztán amikor már biztos volt, hogy az utazó csapat tagja lett, elmondta, hol tölti a következő másfél hónapot.Éva elismerte, korábban nem hallott még erről a műsorról, de utánanézett, és akkor nagyon elkezdte félteni a fiát. – De amit a gyerek ki akar próbálni, azzal egy anyának azonosulni kell – tette hozzá.

Az édesanya kisebbik fiával nézte végig a Survivor adásait. – Nem mondom, hogy mindig kellemes volt. Belső remegés lett úrrá rajtam a műsor kezdete előtt, és ez kitartott végig. Ilyet korábban soha nem éreztem. Ráadásul nagyon a hatása alá kerültem: sokszor kiabáltam, vagy felugrottam az ágyra, és rengeteget sírtam.

Éva azt mondta, büszke Iliászra, és bízik benne, hogy nem csak anyai elfogultsága miatt gondolja, hogy ő volt a műsor legjobb karaktere. – Új dolgokat is megtudtam róla a Survivornek köszönhetően: például nem gondoltam, hogy ilyen nagy mentális és fizikális ereje van. Azt pedig külön dicséretesnek tartom, amilyen értelmesen tudott beszélgetni a társaival –

Iliász édesanyja úgy gondolja, a tévéműsorból nem derült ki, milyen kemény volt valójában ez a játék. – Amikor hazajött, és először találkoztunk, végigbeszélgettük az egész éjszakát. Abból, amit elmesélt, hogy a Fülöp-szigeteken, a vadonban mit kellett átélniük, szinte semmi nem jött át. Két hétig antibiotikumokat szedett a csípések miatt, és legalább tíz kilót fogyott is. Azt gondolom, nagyon megérdemelte ezt a győzelmet, és ha minden jól megy, 20 millió forintos nyereménye mellett most megszerzett ismertségét is kamatoztatni tudja majd.