Szegény ember makkal álmodik: akad, aki 35 kilót is összeszed

54 ezer forintból nem lehet megélni

Irén és József mindent gyűjt

Zsolt mázsaszám szedi

Makknepperek

– Muszáj, mert kevés a nyugdíjam. Lopni nem lehet, csak makkot szedni. Ezt csinálja a szegény ember – indokolta Vékony Tiborné, miért gyűjti a tölgyfa termését a Mátyás téren, ahol a beszélgetésünk alatt folyamatosan hajlongott, és szedte a makkot a kis vödrébe. Elmondta, húsz évig takarított az új klinikán, de akkor is szedte munka után a makkot.– 54 ezer forint a nyugdíjam, amiből sehogy se lehet megélni. Ráadásul sok orvosságot szedek, de kevés gyógyszertámogatást kapok – folytatta a nyugdíjas nő, aki elmondása szerint idén már leadott száz kiló makkot. – Reggel fél nyolctól délig 12 kilót is összegyűjtök, de ezért rengeteget kell hajolni. Az út mellett jobban hullik, több a makk, de ahhoz, hogy ott szedjem, sárga mellényt kellene húznom, hogy jobban lássanak az autósok – folytatta Vékony Tiborné.A kecskési vasúti átjárónál, a bozótosban már évek óta laknak hajléktalanok szedett-vedett sátrakban. Az 58 éves Csurár Irén hét éve hajléktalan, és három hónapja vele lakik, de külön sátorban Soós József.– Mi csak itt, a Szabadkai úton, a bicikliút mellett és a kiserdőben szedjük a makkot – mondta Csurár Irén. Elmesélte, nehezére esett a munka, mert pár hónapja eltört a bokája, és fájt a lába. Így két nap alatt mindössze három kilót gyűjtött össze. – Az négyszáz forint, de az is pénz – mondta az 58 éves nő, aki elmondása szerint jobban szeret a tévében szerepelni, mert akkor látják a gyerekei meg az unokái Bakson. – Jó itt nekem, nem akarok hozzájuk költözni, meg aztán ők is sokan vannak – indokolta, miért él már évek óta a bozótosban. Néha meglátogatják a gyerekei, akikkel Barta Edit, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat utcai szociális munkásának telefonján is szokott beszélni.– Nekem nincs foglalkozásom – mondta a tavaly szívinfarktuson átesett 60 éves Soós József.– Nekem van. Kukázok. Összeszedem a sörösdobozokat, a fémet. Abból is van egy kis pénz – mondta Csurár Irén, akinek havi 25 600 forintot kell beosztania. József alkalmi munkákból, zöldségszedésből éldegél. És most makkozásból. Fél óra alatt körülbelül egy kilót gyűjtött össze.– Tavaly 200 forintért vették a makkot. Most 140-ért, ami nagyon karcsú – mondta Zsolt, aki a József Attila sugárúton, a villamossínek mellett gyűjtötte a tölgyfa termését. Kérte, ne írjuk le a teljes nevét. – Reggel hattól délig egy hatalmas táskával szedtem, ami körülbelül 20-22 kiló. Egész nap gyűjtöm a makkot. Pár nap alatt 150 kilót szedtem. Igazán akkor lenne jó, ha jönne egy nagy szél, mert az leverné a termést, ami itt a legnagyobb. Na, akkor mázsaszámra lehetne szedni! Ez most egy kis kenyérre és kevés kajára elég – mondta a 30 éves férfi, aki két gyereket nevel, és alkalmi munkából él.– Most kezdődött a szezon, és pár nap alatt kiderült, túl sok a termés az országban, ezért szerdán még 140, csütörtökön viszont már csak 100 forintot adunk a makk kilójáért – mondta Szabó József erdőmérnök, aki az alsóvárosi Bálvány utcában veszi át a termést délután 4 és este 7 óra között. Ezt csalódottan vették tudomásul a kuncsaftok, de leadták a makkot. Az erdőmérnök szerint tavaly éppen azért volt magas az ár, 200 forint, mert kevés volt a termés. Szabó József arról is beszélt, vannak makknepperek, akik megveszik olcsóbban a termést azoktól, akik csak pár kilót gyűjtenek, és nem tudják elhozni az átvevőhelyre. A termést lemérik, majd műanyag ládástul vízbe teszik, hogy a hibás, üres szemek feljöjjenek a tetejére. A makkokat egyenletesen, nem túl vastagon szétterítik, hogy ne fülledjen be. A kocsányos tölgy termését erdőtelepítésre használják. Így lesz az ország másik részén tölgyfa a szegedi makkból.