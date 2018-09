Szentivánéji álom - a könyvtárban

A Szentivánéji álom csapatából eljött a rendező, Horgas Ádám, aki elmondta, Arany János fordítását használta; és a színészek, Ágoston Katalin, Menczel Andrea, Rétfalvi Tamás és Szegezdi Róbert. – Nagyon sok akrobatikus mozgásformát tartalmaz a darab, erre remekül felkészített minket a rendező próbát megelőző tréningje – mesélte Ágoston Katalin, vagyis Hermia.A csapat várja a főpróbahetet, hogy végre jelmezben játszhassanak, hiszen a ruháik nagyon impozánsak, némelyik világít is. Megmutatták a díszletterveket is, amelyeket a rendező testvére, Horgas Péter készített. Azt is elárulták, hogy a zenék szövege egy kitalált tündérnyelven szólal meg.