Szenzáció: dínók költöznek nyáron a szegedi múzeumba, egyenesen a Jurassic Parkból

Don Lessem, a vándorkiállítás amerikai főszervezője neves dinoszaurusz-kutató, aki szakértőként részt vett a Jurassic Park és a Dínó című filmek készítésében. Fotók: Török János

Nemzetközi jelentőségű dinoszaurusz-kiállítás érkezik júliusban a szegedi múzeumba. A különleges kiállítás először turnézik Európában, eddig csak az Egyesült Államokban és Kanadában mutatták be.– Tavaly keresett meg bennünket Don Lessem, hiszen látták a Pompeji-kiállításunkat, és ennek kapcsán úgy gondolták, érdemes itt bemutatni gyűjteményüket – tudtuk meg Fogas Ottótól, a Móra Ferenc Múzeum igazgatójától. Elmondta, az intézményt 2019-ben felújítják, így annak rekonstrukciója előtt egy nagyszabású, családbarát kiállítással szeretnének előrukkolni.

A szakemberről – munkássága elismeréseként – egy dinoszauruszfajt is elneveztek: a Lessemsaurus körülbelül 210 millió évvel ezelőtt élhetett.

Don Lessemmel kedden egyezett meg a közgyűjtemény.

A nemzetközi jelentőségű dinoszaurusz-történeti kiállítás szegedi bemutatásáról tegnap délelőtt született előzetes megegyezés. Szegeden járt Don Lessem, a vándorkiállítás amerikai főszervezője, neves dinoszaurusz-kutató, aki szakértőként részt vett a Jurassic Park és a Dínó című filmek készítésében.Júliustól életnagyságú, 15-20 méteres dinoszauruszok lakják majd be a múzeum mindegyik szintjét. Élethű másolatok lesznek kiállítva, köztük egy T. rex csontváza, és látható lesz több olyan „robotdínó" is, mely mozog és hangot is tud kiadni. Ezenkívül az érdeklődők láthatnak dínótojásokat, és néhány eredeti csontot is bemutatnak majd nálunk. Ezek közül egyet Don Lessem lánya talált meg még 12 éves korában egy ásatáson Patagóniában.

A 23 dínó 45 napig utazik majd Amerikából, míg Szegedre érnek. Don Lessem elmondta: a jelenleg Észak-Amerikában látható kiállítást azzal a szándékkal állították össze, hogy a gyermekek körében népszerű témán keresztül vigyék közel hozzájuk a tudományt. A tárlat azt a kérdést járja körül, hogy az evolúció során a dinoszauruszok miként nőhettek hatalmasra.

A múzeum igazgatója hozzátette, az interaktív, családbarát kiállítás lehetővé teszi a gyerekeknek, hogy játékos formában tanuljanak. Lesz majd csontkereső rész, és a gyerkőcök kisautóval járhatják körbe az ősállatokat. A tárlat július közepén nyílik majd, és az év végéig lesz megtekinthető.