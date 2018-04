Színes programok jutottak az évad végére

Bár már megtartották az idei évad két utolsó bemutatóját, nem ért még véget a Szegedi Nemzeti Színház programsorozata. A hátralévő eseményekről Gyüdi Sándor tartott sajtótájékoztatót. A főigazgató kiemelte, A félőlény és az Ernani című produkciók fesztiválokon szerepelnek majd a közeljövőben, emellett a májusi programban is helyet kaptak, így a helyi közönség is láthatja még ezeket, ahogyan a Színház, a XIV. René, az Amadeus és a Kazamaták is színpadra kerül még a szezonban. Mindezek mellett pedig több gála, illetve zenés és irodalmi program, valamint egy fesztivál vendégprodukciói is színesítik a palettát.Vasárnap a Simándy József-énekverseny gálakoncertjét tartják a nagyszínházban: a dobogós helyezettek a szimfonikusokkal lépnek színpadra. Másnap szintén egy zenei produkciót láthat a közönség: Schell Judit és László Boldizsár közös estjét, amely A nő illata címet kapta.Az irodalom kedvelői május közepén, két egymást követő napon találhatnak maguknak színvonalas programot: előbb Liszt Ferenc éjszakái címmel mutatnak be egy Baka István-emlékestet, amelyen a verseit inspiráló zeneművek is megszólalnak a szimfonikusok, illetve operaénekesek közreműködésével, majd a kisszínházban játsszák a Petőfi–Arany című művet, amely a két költő levelezését eleveníti fel.A Finálé Fesztivál vendégprodukciói május 23. és 27. között érkeznek Szegedre. A Rák Jóska, dán királyfi, a Nézzünk bizakodva a jövőbe, a Kemping, a Presszó-szonáta, az Amadeus és a Remek hang a futkosásban című darabok a kisszínházban lesznek láthatók.A Dömötör-díj-átadót május 26-án rendezik meg. A jubileumi, 20. gálán ismét 12 díjat adnak át: az életműdíjról a kuratórium, a gyermekdíjról a bérletes gyerekek, a legjobb háttérmunkásnak járó díjról pedig a színház csapata dönt. A többi díjra a színház vezetése tesz majd javaslatot, jövő hétre ki is derül, kik vehetik át a városi rangú elismerést idén. A gálát, amely egyszerre lesz visszatekintés és a jövőbe nézés, Barnák László rendezi.Két másik gála kap még helyet nyár elején a műsorban. A június 2-i Solve-gálára, amelyen a színház szinte valamennyi tagozatából lesz szereplő, nem lesz belépő, a helyszínen összegyűlő adományokból a színház nyugdíjasai részesülnek majd. Június 5-én pedig egy 15 éves táncoslány családjának megsegítésére rendeznek jótékonysági műsort. Anna egy súlyos baleset után került kerekesszékbe, életüket így teljesen új alapokra kellett helyezni. Táncostársai fogtak össze érte egy est erejéig: a Két nap a világ című programban, amelyet Nóvé Zsuzsanna állított össze, társas- és néptáncelőadások, illetve egy ritkán látott műfaj, a társastáncjáték kapott helyet.Az idei színházi szezont a Virsky 80 éves jubileumi turnéja, a János király című, zártkörű előadás, illetve a Tiszavirág Táncegyüttes műsora zárja majd.