Szivattyúztak, kidőlt fákat daraboltak a Csongrád megyei tűzoltók, mára is figyelmeztetést adtak ki felhőszakadás miatt

A Generali Biztosító sajtóközleményben tájékoztatta a médiát: a biztosítóhoz ebben az időszakban közel 6000 esetről érkezett bejelentés, megközelítőleg 1 milliárd forint értékben. A leginkább érintett település Pécs, ahonnan közel 200 alkalommal jelentettek kárt. De Makót és Szegedet is sújtotta a vihar, hasonló mennyiségű kárbejelentéssel. A leginkább érintett megyék: Pest, Bács-Kiskun és Csongrád megye.

Medence alakult ki egy újszegedi garázssoron. Fotó: olvasó-tudósító/Tóth Zoltán

Három helyen is a nagy mennyiségű csapadék okozott problémát Csongrád megyében -Molnár Krisztina, a Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság sajtószóvivője. Csütörtökön Csongrádról és Szegedről érkezett lakossági bejelentés.Mindkét településen a város hivatásos egységei érkeztek a helyszínre, szivattyú segítségével távolították el az esővizet.

Megdőlt egy nagy méretű fenyőfa Makón, az Iskola utcában csütörtökön délután. A fa a közeli lakóházat is veszélyeztette, ezért a lakók a tűzoltók segítségét kérték. Pár perccel később Szegeden is az Iskola utcába riasztották az egységeket, itt a járműforgalmat veszélyeztette egy kidőlt fa. A makói és a szegedi egység motoros láncfűrész és mentőkötél segítségével végezte el a beavatkozásokat, személyi sérülés egyik esetben sem történt.

Szupercella Szegednél. Fotók: olvasó-tudósító/tbrigii

Várhatóan ma sem fog unatkozni a katasztrófavédelem: bár azt írja a met.hu, országosan csökken a zivatarhajlam, ez alól az Alföld kivétel. Ma az esti órákig a délkeleti, keleti országrészben elszórtan előfordulhat zivatar, amit a felhőszakadás (esetleg >25-30 mm) mellett néhol jégeső (többnyire <1-2 cm), valamint szélerősödés (40-65 km/h) kísérhet. Éjszaka az Alföldön kis eséllyel kialakulhat zivatar. Figyelmeztetést adtak ki Csongrád megyére is felhőszakadás miatt: ez azt jelenti, hogy intenzív záporokból, zivatarokból rövid idő alatt 25-30 mm-t meghaladó csapadék hullhat.



Szombatra a déli és keleti országrészben szórványosan valószínű zivatarok kialakulása, amelyeket helyenként felhőszakadás ( >20-30 mm), viharos széllökés (~60-70 km/h) és jégeső (1-2 cm körüli) kísérhet. A Dél-Alföldön egy-egy intenzívebb zivatar is kialakulhat, amelyet 2 cm-nél nagyobb jég, illetve 80 km/h-nál erősebb széllökés is kísérhet.



Tegnap Szegváron és Szentesen tubát fotóztak olvasóink, szerencsére nem lett belőle tornádó: a képeket itt megnézhetik.