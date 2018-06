Szolnokon épül az üzem, ami Algyőn lett volna - A kormány ott is támogatja a beruházást

Falfirka Algyőn, a vegyiüzem-vita közepette, 2016 szeptemberében. A szolnokiak nem féltek az „araboktól". Archív fotó: Frank Yvette

Minden engedélyt megkapott, ez év végén már a próbaüzemet is elkezdi a szolnoki ipari park 10 hektáros telkén épülő háztartási vegyipari gyár. Az építtető a K&P Chem görög cég, amely négy országban állít elő alapanyagokat multinacionális gyárak számára. Szolnokon szulfátgyártó üzeme lesz.„A gyár építéséről az előírásoknak megfelelően lakossági tájékoztatókat tartotta cég. Ezenkívül önkormányzatunk képviselői lakossági fórumain is szóba került a K&P Chem beruházása. A felmerülő kérdésekre adott válaszokat elfogadta a lakosság, s ahogyan tapasztaljuk, várakozással tekintenek az első körben mintegy 80 új állást teremtő fejlesztés elé" – válaszolta kérdésünkre Pókász Endre, a szolnoki önkormányzat sajtószóvivője.A beruházás nemzetgazdasági szempontból kiemelt státuszt kapott erre a helyszínre – ahogyan korábban ilyen kedvezményt ítélt meg neki a magyar kormány akkor is,. A K&P Chem annak idején Algyőn is tartott közmeghallgatást, egészen más eredménnyel. Több helybeli is tiltakozott a vegyi üzem építése ellen. E vélemények szerint a felhasznált alapanyag tárolása veszélyes lehet, az üzem túl közel épülne az iskolához, firtatták a beruházó cég külföldi érdekeltségeit is. A beruházás ellenzőit nem győzte meg a katasztrófavédelem szakértői véleménye sem. 2016 szeptemberében valaki fölírta a Sárga iskola falára, „nem kell az arab vegyi üzem!". Ugyanilyen szöveg jelent meg a 47-es út sávjait elválasztó betonfalon is.A beruházás az akkori képviselő-testületen belül is vitát szült. A Fidesz vezette képviselőcsoport az ellenzők mellé állt. Civilek népszavazást kezdeményeztek arról, épüljön-e az üzem. Lázár János kancelláriaminiszter, országgyűlési képviselő előbb úgy gondolta, nem kell bántani az önkormányzatot, csak mert azon dolgozik, hogy munkahelyeket létesítő beruházásokat hozzon ide, de a bizalmatlanokat is megérti. Később úgy vélekedett, az üzem tényleg közel lenne az iskolához, és fontos, hogy erről véleményt nyilvánítsanak az algyőiek. A görög befektető közben úgy döntött, eláll a tervétől. A tavaly február 26-i, ily módon már okafogyott népszavazáson 18 százalék vett részt. 427-en úgy döntöttek, kellene az üzem, 402-en nemmel szavaztak rá.Szolnokon viszont a cég hamar segítséget kapott, összevont engedélyezési eljárás zajlott, amivel – a szokásos adminisztratív procedúra időtartamához képest – féléves előnyt nyertek. Az ottani önkormányzat szóvivője fontosnak tartotta megjegyezni lapunk kérdésére, hogy a városban évtizedek óta gond nélkül, közmegelégedésre működnek az egykori Vegyiművek utódcégei, sok családnak biztosítva megélhetést.