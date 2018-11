Tankcsapda: ˝A rock and rollt mi írjuk˝ - Ismét a megyében koncertezik Magyarország legnépszerűbb rockbandája

A rockzene célja mindig is az volt, hogy fityiszt mutasson az elvárásoknak és a trendeknek – mi is ezt tesszük. Nem tekintünk magunkra lázadóként, sem zenei, sem közéleti szempontból. Sosem szerepek tükrében vizsgáljuk magunkat, csak csináljuk azt, ami jólesik

A Tankcsapda sikerének záloga, hogy a jelenre és saját ízlésükre koncentrálnak. Fotó: Török János

A rock and rollt mi írjuk

Életkortól függetlenül rajonganak a lányok Lukács Lászlóért

– nyilatkozott lapunknak Lukács László , a Tankcsapda idén 50 éves frontembere és énekese.– Intenzív időszak áll előttünk, sűrűre tervezzük a 30. évünket. Javában zajlik a Lukács 50 turnénk második felvonása, ennek részeként december 1-jén Hódmezővásárhelyen, a Hódtói Sportcsarnokban koncertezünk. A 30 év alatt gyakran kérdezték, hogy ki a célközönségünk, de nincs konkrét réteg, akit megcéloznánk. A fő célunk az, hogy a gondolatainkat minél szélesebb tömegeknek közvetítsük úgy, hogy közben ne váljunk önismétlővé. A mai napig örülünk annak, ha találunk egy „kövér", jól hangzó dallamot a gitáron – ebből a szempontból, pozitív értelemben amatőr együttes vagyunk még mindig. A most készülő lemezünk a valaha kiadott legszélsőségesebb, legbátrabb albumunk, amin rengeteg színnel festünk: a trashtől kezdve a countryig számos műfajt behozunk a hangzásvilágunkba.– De ugyanazzal a fantasztikus dobossal – vette át a szót Fejes Tamás , a zenekar dobosa. – Azok a zenekarok, amelyek nem hajlandók a jelenkor vívmányaival élni, és nem használják az internet és a különböző portálok nyújtotta lehetőségeket, reménytelen esetek, mert nem haladnak a korral. Ebben a hónapban adjuk ki pendrive-on a zenekar életművét limitált számban. Az arculatunk folyamatosan fejlődik, a tradíciókat megőrizzük, de állandóan dolgozunk újdonságokon. Ettől nem fárad el a produkció, és nem kopasz, kivénhedt emberek járnak a koncertjeinkre. A rock and roll a mai napig működik, és mi írjuk. Sosem leszünk nosztalgia-zenekar, nem best of válogatással készülünk a 30. szülinapunkra, hanem egy új lemezzel – fogalmazott.– Általában tudom előre, hogy milyen reakciót fogunk kiváltani a hallgatókból, milyen visszhangot verünk a médiában, mit gondolnak rólunk, és ez király érzés. Tulajdonképpen úgy csapjuk ki a biztosítékot, hogy közben kezünkben a gyeplő – magyarázta Fejes Tamás. – Szegeden nagyon szeretünk játszani, sajnos mostanában kevesebbet koncertezünk a régióban. Ennek ellenére szeretnénk üzenni a rajongóinknak, hogy nagyon szeretjük Szegedet, és szívesen játszunk a megyeszékhelyen – fejtette ki a dobos.

A Tankcsapda egyik legnagyobb erénye, hogy mindig meg tudjuk szólítani a fiatal generációt, akárcsak a már felnőtt hallgatóinkat. Ugyanúgy rajonganak Laciért a tizenegy éves kislányok, mint a harmincnyolc éves nők.

A tervek szerint Hollywoodban ünnepelik születésnapjukat. Fotó: Török János

Hollywoodban ünnepli 30. születésnapját az együttes

– Csak másképp – tette hozzá nevetve az együttes frontembere.– Ha folyamatosan azzal foglalkoznánk, hogy mennyi emberre vagyunk hatással, egyrészt meghülyülnénk, másrészt elkezdenénk a felelősség terhe miatt nem természetesen viselkedni – mondta Sidlovics Gábor „Sidi", a zenekar gitárosa. – Amennyire a banda stratégiája tudatos – szoktunk poénkodni, hogy ötéves terveket készítünk –, úgy a zene- és szövegírás abszolút ösztönös. Minden nóta olyan, mint egy saját gyerek, egyaránt szeretjük az összeset. Nem fogunk egy számot sem a próbateremben hagyni azért, mert nem populáris a hangzása, ugyanúgy kiadjuk, ha mi jónak érezzük – hangsúlyozta Sidi. – A 30-as év meglehetősen aktívan fog telni: az év első napját koncerttel nyitjuk, utána május 3-án és 4-én a fővárosban, a Duna két partján, a Budapest Parkban és a Barba Negrában lépünk fel, ezenkívül felvesszük a lemezünket. Tavasszal jelenik meg egy jubileumi könyv a zenekarról, amely teljesen új szegmensből mutat meg minket. A születésnapunkat Hollywoodban ünnepeljük, terveink szerint egy fergeteges koncertet adunk a Whisky A Go-Go klubban.Kérdésünkre, hogy mekkora nyomást jelent híresnek lenni, Lukács László tömören felelt.

Akik azt mondják, hogy a zenéléssel járó népszerűség teher, azok próbálják ki, milyen a bányában dolgozni.