Tárgyalnak a szegedi sofőrök bérfejlesztéséről: a szakszervezet a két számjegyű fizetésemelést támogatja

A fővárosban már megszületett a megállapodás, a BKV erre az évre 12 százalékos bérfejlesztést ajánlott, amit a szakszervezetek is elfogadtak végül. Így a járművezetők átlagkeresete megközelíti a bruttó 400 ezer forintot, sőt a túlórákkal meg is haladja – számolt be a Világgazdaság. Szegeden már tavaly tárgyalóasztalhoz ült a Szegedi Közlekedési Kft. (SZKT) a szakszervezetekkel, akkor az irányvonalak kijelölése történt meg, és január 8-án folytatják a megbeszéléseket.



Szabó István, a Belföldi Tömegközlekedési Dolgozók Szakszervezetének (BTDSZ) elnöke lapunknak azt mondta, mindenképpen két számjegyű béremelésben szeretnének megállapodni az SZKT-val, egyrészt a fővárosi egyezség fényében, másrészt pedig azért, mert voltak olyan esztendők a szegedi cégnél, amikor nem emelkedtek az alapbérek, s Szabó szerint nem szerencsés hagyni, hogy nagyon elmaradjanak más közlekedési társaságok dolgozóinak fizetésétől, mert akkor bizony veszik a sátorfájukat a sofőrök.



– A BKV-s bruttó 400 ezres fizetésnek valóban lehet munkaerő-elszívó ereje – reagált Majó-Petri Zoltán, az SZKT ügyvezetője. Hozzátette, a balesetmentességi pótlék emelését már tavaly lefektették az irányelvek között, az ugyanis régen emelkedett a troli- és villamosvezetőknél. Úgy értékelt, a fővárosi egyezség irányadó lehet a jövő heti tárgyalásaikon, de jelezte, hogy még több körben egyeztetnek, mire megszületik a végső megállapodás az önkormányzati cég és a szakszervezetek között.



Arról, hogy az SZKT-nál, illetve a Szegeden helyi járatos buszokat közlekedtető DAKK Zrt.-nél milyen fizetésekre számíthatnak idén a sofőrök, a későbbiekben beszámolunk.