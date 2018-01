Tavaly kétszer költözött az állatokkal - Üres telken, lakókocsiban él a mosómedvéket nevelő Henriette

– Napok óta nincs ennivalóm. A költözések teljesen lenulláztak – vallotta be Nagy Henriette. A nőt azért kerestük fel, mert azt hallottuk, nyomorúságos körülmények között él annak ellenére is, hogy a lapunkban megjelent, róla szóló cikk után azt gondoltuk, sínen van az élete.Akkor azért kért segítséget, mert el kellett költöznie az öreghegyi kiskertből, ahol addig élt mosómedvéivel, de kevés pénzéből nem tudott olyan albérletet találni, ahol kedvencei is vele lehetnének. Végül Sziksóstón ajánlottak neki egy házat, de szeptember végén onnan is mennie kellett.– Májusban 70 ezer forintomba került a költözés, nehezen álltam talpra ettől a kiadástól. Éppen ezért nagyon nehéz helyzetbe kerültem, hogy bár hosszú távú lakhatást ígértek, már néhány hónap után azt mondták, hogy szükségük van az ingatlanra. Az új költözésért már 90 ezer forintot fizettem, miközben én is cipeltem a nehéz bútorokat, kenneleket. És még nincs vége: mivel a telekre építkezni akarnak, itt is csak áprilisig maradhatok, vagyis újabb, hasonló mértékű kiadásra kell felkészülnöm.Henriette most egy Szegedhez közeli, üres kertben lakik. Amikor odaköltözött, hónapokig sátorban lakott, amelyet kölcsönadott neki egy jóakarója. Azóta kapott egy használt lakókocsit is, így a sátor most fürdőszobaként funkcionál. A tisztálkodáshoz, mosáshoz a vizet vödörben hordja – szerencséjére csak a telek végéről, mert a jó idő miatt még nincs téliesítve a csap. Ha viszont a tulajdonosok elzárják, a kútra kell majd mennie.– A zárlatos rezsón melegítem a vizet, elképzelni sem merem, mennyi lesz az áramszámlám – mesélte Henriette. – A mosás viszont kész rémálom: 10 napig száradnak a ruhák, hiszen azokat is csak a fűtetlen sátorban tudom kiteregetni.A lestrapált lakókocsit saját kezűleg hozta olyan állapotba, hogy élni tudjon benne: a tetejét befóliázta, hogy ne ázzon be, és hungarocellel is beborította, hogy kevésbé hűljön ki. Meleget azonban nem nagyon tud csinálni benne, mert csak egy eltört kábelű elektromos légfúvója van. Így az is vizesedik, penészedik. Bútorai az udvaron állnak lefóliázva, az ágyán kívül ugyanis semmi nem fér el a csöppnyi járműben. Azt azonban igyekezett minél takarosabbra varázsolni.– Már egy üres telek is segítség lenne számomra, ahol van víz és villany, csak hosszú távra maradhassak. A 75 ezer forintos rokkantnyugdíjamból kertes ház bérletét nem tudom finanszírozni, az állatokkal pedig lakásba sem tudok menni. De ez a lakókocsi jó lesz nekem tavasztól, nem vagyok nagy igényű. Azt pedig, hogy a telet hogyan vészelem át benne, majd meglátjuk. De eddig is mindent megoldottam, most is lesz valahogyan.