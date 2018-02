Tavasszal is várja hallgatóit a Bölcsész Szabadegyetem

A 2018-as tavaszi félévben is színes kínálattal várja külsős hallgatóit a BTK. Az irodalom, a nyelvészet, a művészettörténet, a filozófia, a történelem, a vallástudomány és a néprajz témaköréből vehetnek föl kurzusokat azok, akik szívesen töltenék szabad idejüket a kultúra minél szélesebb és részletesebb megismerésével. Az induló kurzusokra bárki szabadon, életkori vagy előképzettségi megkötések nélkül jelentkezhet, így ez kiváló alkalom középiskolásoknak, hogy magukba szívják ez egyetemi légkört, felkészüljenek felsőoktatási tanulmányaikra, vagy éppen kedvet kapjanak hozzá, illetve jó lehetőség a felnőtteknek, hogy új ismereteket tanuljanak.És tényleg színes a kínálat. A meghirdetett tárgyak listáját végignézve olyan órákkal találkozhatunk, mint a Miki egér, atomfelhő, Benetton-reklám: A 20. század története képekben, Detektívek, gyilkosok, nyomozások - magyar krimik és európai párhuzamaik, Narráció a filmben, vagy A középkori templomoktól a helynévtáblákig: a székely írás története. A Bölcsész Szabadegyetem több, mint afféle kultúrkalauz, hiszen a kultúra mélyebb megismerése és az érdekességek mellett a hétköznapi életben is hasznosítható tudást is kínál. A kurzusokról és a jelentkezésről bővebb információt a Bölcsészettudományi Kar honlapján találnak az érdeklődők, jelentkezési határidő február 16.