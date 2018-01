Tele kosár - Játékszabályzat

A játék szervezője

A játékban résztvevő személyek és a részvétel feltétele

A játék időtartama

A játék leírása

Nyeremények, a nyeremények átadása, átvétele

Adózás

Egyéb rendelkezések

Telephely: 6729 Szeged, Szabadkai út 20; cégjegyzékszám: 08-10-001860; adószám: 11932642-2-08; a továbbiakban: Szervező.A promócióhoz kapcsolódó adatkezelést, adatfeldolgozást és egyéb kapcsolódó feladatokat a Lapcom Zrt. végzi.A játékban vészt vehet minden, kizárólag magyarországi bejelentett lakcímmel rendelkező, 18. életévét betöltött természetes személy (továbbiakban: Játékos), aki (vagy családtagja) a sorsolás pillanatában érvényes Délmagyarország napilap-előfizetéssel rendelkezik, kivéve a Szervező, illetve ezek tulajdonosai, vezető tisztviselői, alkalmazottai és mind ezek közeli hozzátartozói (ptk.8:1§ (1) bekezdése 1. pontja).A játékszabályok elfogadásával minden játékos tudomásul veszi, hogy neve és lakhelye (pontos cím nélkül) megjelenik a Délmagyarország napilapban.A játékA 2018. február 12. napja előtt és 2018. március 20. napja után beérkezett pályázatokat a Szervezőknek nem áll módjában érvényes pályázatként elfogadni.A játék során a Szervező a tevékenységét népszerűsíti és a nyereményjátékon keresztül jutalmazza hűséges előfizetőit.A játék beharangozásra kerül a Lapcom Zrt. gondozásában megjelenő Délmagyarország napilapban és egyéb ingyenes kiadványaiban (Infó lapcsalád, magazinok). A játékosoknak a lapból ki kell vágni a nyereményszelvényt, az azon található két kérdésre helyesen kell válaszolni, majd adatai kitöltésével (név, cím, telefonszám, előfizetői kód) a kiadó címére vissza kell küldeni a szelvényt. Egy személy több szelvénnyel is játszhat, azonban azonos névvel és címmel csak egy nyeremény nyerhető meg. Csak a lapból kivágott, eredeti játékszelvénnyel lehet pályázni.A Lapcom Zrt. munkatársai jogosultak ellenőrizni az adatok valódiságát és kizárhatják a valótlan adatokat tartalmazó, vagy a természetes beazonosításhoz szükséges adatokat hiányosan tartalmazó szelvényt.A szelvények leadhatók a Délmagyarország ügyfélszolgálatai irodáiban, illetve postai úton is beküldhető.6729 Szeged, Szabadkai út 20.Délmagyarország irodái: 6729 Szeged, Szabadkai út 20.; 6722 Szeged, Kossuth Lajos sgt. 9-13.; 6800 Hódmezővásárhely, Kinizsi u. 27.; 6900 Makó, Szegedi u. 9-13.; 6600 Szentes, Nagy Ferenc u. 3.A beérkezett szelvények a beérkezést kövezően valamennyi sorsoláson részt vesznek.Sorsolások időpontjai: 2018. február 28., március 7., 14., 21. Beérkezési határidő: 2018. február 27., 23:59; március 6., 23:59; 13., 23:59; 20., 23:59. Minden sorsoláskor 5 Nyertest sorsol ki a Szervező. Minden sorsoláson részt vesznek azok a pályázatok, amelyek 2018. február 12. napja és 2018. március 20. napja között érkeztek be.20 db 25.000 Ft vásárlási utalvány. Az utalvány a Príma Nova szupermarketben (Szeged, Szőregi út 80.) vásárolható le.A beküldött pályázatokból kézi, véletlenszerű sorsolásA sorsolások közjegyző jelenlétében történnek, a sorsolásról sorsolási jegyzőkönyv készül. Amennyiben a kihúzott szelvény nem felel meg a 4. pontban leírt követelményeknek, tehát érvénytelen, úgy póthúzásra kerül sor. Sorsolásonként 6 póthúzás lehetséges. A Szervező nem vállal felelősséget semmilyen vitás esetért, mely a nyertes által megadott adatok esetleges hibáiból, hiányosságaiból származik.A szervező a jelen játékszabályzatban meghatározott nyereményeken túlmenő egyéb nyereményt nem ad át.A nyertesek által megadott hibás vagy téves adatokért a Szervező felelősséget nem vállal. A szervező legfeljebb 3 alkalommal kíséreli meg felvenni a kapcsolatot a Nyertessel a nyerés tényéről számított 5 napon belül. Amennyiben a Nyertes 5 napon belül nem válaszol a Szervező megkeresésére, akkor a Nyertesnek az 5 napot követő 3 munkanapon belül van még lehetősége a Szervezőt a megadott elérhetőségeken megkeresni. Nyertesek kötelesek együttműködni a Szervezővel, hogy a nyeremények átadására megfelelő módon sor kerülhessen. Ha ezen együttműködési kötelezettségüknek a Nyertesek nem tesznek eleget, így a nyeremény időben való átadása meghiúsul, úgy e körülményért a Szervező felelőssége nem állapítható meg. A Szervező a nyeremény átvételének lehetőségét a Játékszabályzatban meghatározott ideig biztosítani tudja, az átvétel időtartama nem hosszabbítható meg, így annak elmulasztása az érintett Nyertesre nézve jogvesztő.A Szervező az utalványokat a helyszínen adja át a Nyerteseknek, átvételi elismervény ellenében. A Szervező vállalja, hogy a Nyertest lakóhelyéről a Príma Nova szupermarketbe elszállítja, majd onnan, a vásárlás után haza is viszi. Az útiköltséget a Szervező állja.A Játékos a kitöltött szelvény beküldésével tudomásul veszi, hogy a nyeremények átadásáról kép-, hang- és filmfelvétel is készülhet, így a fentiek alapján egyben hozzájárul ezen felvételek akár teljes egészének, akár részleteinek későbbi – a Lapcom Zrt. által készített – reklám promóciókhoz történő felhasználásához idő- és alkalombeli korlátozás, valamint külön díjazás nélkül.A nyereményekhez kapcsolódó valamennyi járulékos adó- és egyéb közterhet a Szervező viseli.Szervező fenntarthatja magának a jogot arra, hogy a jelen szabályzatot vagy magát a játékot előzetes értesítés nélkül kiegészítse vagy módosítsa. Szervező jogosult a játékot bármikor visszavonni. Szervező a játékkal kapcsolatos esetleges módosításokat vagy annak visszavonását a www.delmagyar.hu weboldalon teszi közzé. A résztvevők a játékban való részvétellel automatikusan elfogadják ezen hivatalos részvételi- és játékszabályt.A játékkal kapcsolatban a 06-62/567-825-ös telefonszámon, munkanapokon 9-16 óráig érdeklődhetnek.