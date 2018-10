Teljeskörűen fejlesztik a gyerekeket: hiánypótló munkába fogott a GEMMA és a Szent Vincent Rehabilitációs Központ

Lacika örömmel oldotta meg a feladatokat. Októbertől újabb gyerekek kapcsolódhatnak be a komplex fejlesztésbe. Fotó: Kuklis István

Berta Éva és kollégái Lacika mozgásfejlesztésére is odafigyelnek.Fotó: Kuklis István

– Naponta keresnek meg szülők a kisgyerekek fejlesztésével kapcsolatos kérdésekkel, problémákkal. Ahogy elkezdődött az iskola, egyre több gyerekről „állapítják meg", hogy SNI-s (sajátos nevelési igényű), viselkedés-, tanulási zavaros vagy éppen autista, pedig lehet, hogy csak túl feszes nekik az a tempó, amit például az óvoda után megkövetelnek tőlük. Ez tömegesnek nevezhető jelenség. A hozzánk érkező gyerekek készség-, képességprofilját – a szülővel folytatott problémafeltárás, majd a gyerekek alapos megfigyelése után – szakembereink sokrétű vizsgálattal felmérik. Így tudjuk elkezdeni megfelelő fejlesztésüket – mondta el Berta Éva, a sérült gyerekek fejlesztésével foglalkozó szegedi GEMMA Központ gyógypedagógusa és szakmai vezetője.A szakemberrel a Kemes utcai Szent Vincent Rehabilitációs Központban beszélgettünk, ahol jelenleg is foglalkoznak egészséges gyerekek fejlesztésével. Ottjártunkkor a hat és fél éves Lacika éppen egy számítógépes interaktív táblán oldott meg feladatokat, látható örömmel. Neki például mozgás-, koncentráció-, gondolkodás- és viselkedésfejlesztésre együtt van szüksége – a megoldandó feladatokat is ehhez alakítják. Ez egyfajta iskola-előkészítő is, így ugyanis sokkal jobb esélye lesz helytállni jövőre, amikor suliba kerül.– Az egészséges gyerekek fejlesztésénél most széttagoltság tapasztalható Szegeden, holott a problémát komplexen kellene kezelni. Ez azt jelenti, hogy hordják a szülők például logopédushoz a gyereket a beszédkészségének fejlesztéséhez vagy gyógytornászhoz mozgásfejlesztésre, de lehet, hogy gyógypedagógusra, pszichológusra vagy más szakemberre is szükség lenne a fejlesztéséhez. Amikor a szülők megkapják a diagnózist, legtöbbször kétségbeesnek, és nem is tudják, milyen irányba induljanak el segítséget kérni – vette át a szót Péntek Imréné, a GEMMA Központ igazgatója. – A Szent Vincentben ugyanakkor egy helyen rendelkezésre áll a teljes infrastruktúra az egészséges gyerekek komplex fejlesztéshez, ami jelenleg hiányzik Szegeden – hangsúlyozta Péntek Imréné.Ezért döntöttek úgy, a rehabilitációs központtal összefogva októbertől kísérleti jelleggel közös munkába kezdenek. A GEMMA a fejlesztéssel foglalkozó szakemberek egy részét, illetve tudásukat, az intézmény pedig az eszközöket, a helyet és a szakemberek másik részét adja. Az együttműködés egyben arra is szolgál, hogy felmérje a lakossági igényeket az egészséges gyerekek komplex fejlesztésére – januártól ugyanis nagyobb kapacitással folytatnák a közös munkát.– Minden szülő megkereshet bennünket, aki úgy látja, gyermeke valamilyen szempontból fejlesztésre szorul. Elsősorban óvodásoktól a felsősökig várjuk a gyerekeket – tette hozzá Détári Vilmos, a rehabilitációs központ alapítója.