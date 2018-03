Temesi Máriának Szeged az alma matere - Jubileumi koncertet ad a nagyszínházban a Liszt-díjas, érdemes művész szoprán

– Szegedről indultam, bejártam a világot, és ide hoztam vissza a megszerzett tudásomat, tapasztalataimat – nyilatkozta Temesi Mária Liszt Ferenc-díjas opera-énekesnő, a Magyar Állami Operaház társulatának állandó tagja.



– 35 éves pályám jubileumi koncertjére látogathatnak el a nézők pénteken a Szegedi Nemzeti Színházba. – Büszke vagyok rá, hogy Szegeden születtem, majd felkerültem az Operaházba, amelynek 35 éve tagja vagyok – mondta az Opera Nagykövete titulust viselő művésznő, akit a Magyar Érdemrend Lovagkeresztjével is kitüntettek.



– Számtalan főszerepben vendégszerepeltem Európa, Amerika és Ázsia neves operaszínpadain. Bejártam a világot, és több nemzetközi énekversenyt is megnyertem a hazai díjakon túl. A nemzetközi megmérettetések után visszatértem a szülővárosomba, ahol immáron 21 éve vagyok a Szegedi Tudományegyetem Zeneművészeti Karának magánének tanszékvezetője, professzora, valamint mesterkurzusokat is tartok – mesélte Temesi Mária, aki jubileumi koncertjére Verdi, Puccini és Wagner operáinak részleteivel készül. Ezekben az operákban a szakma szerint kivételes tehetséggel formálta meg szerepeit.



–László Boldizsárral és Kelemen Zoltánnal adok elő duetteket pénteken. Az egyik kedvenc operám a Tosca, így ebből is hallhat részletet a kedves közönség. Mindkét közreműködő művész nemzetközi viszonylatban is kivételes tehetség, ezenkívül jó viszonyba kerültünk. A szegedi színházzal közös ötlet volt, hogy 35 éves pályámat egy jubileumi koncerttel ünnepeljük meg. Örülök, hogy ennek az ünnepnek épp Szeged, az alma materem ad otthont, és hálás vagyok, hogy erre nyitott a szegedi közönség is.



Temesi Mária örül, hogy Szegeden ünnepelheti operaénekesi pályafutásának 35. évfordulóját.