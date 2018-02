Templomot és bölcsődét építenek, termelői piac létrehozására 28 millió forintot nyertek Pusztaszeren

– Békességben, nyugalomban és együttműködésben telt a 2017-es esztendő, akár a faluról, akár a képviselő-testület munkájáról van szó. Ez a legnagyobb kincsünk – hangsúlyozta lapunknak Máté Gábor, Pusztaszer polgármestere. Fontos esemény volt a település életében, hogy letették a templom alapkövét, és várhatóan idén elkezdődik az építkezés is. Az önkormányzat telket adományozott, a Szeged–Csanádi Egyházmegye a szervezést vállalta, a kormány pedig anyagilag támogatja, hogy a pusztaszerieknek legyen temploma, amire régóta vár a közösség.Két buszmegállót is építettek önerőből, így immár minden, az önkormányzathoz tartozó fontos megálló megújult, a közmunkások jóvoltából a csapadékvíz-elvezető csatornák támfalai is elkészültek, idén pedig egy kilométernyi járdát terveznek építeni olyan utcákba, ahol nincs szilárd útburkolat. A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) fejlesztései közül is több kivitelezés már megkezdődött.Már elkezdődött egy tornaszoba építése. A projekt további eleme az óvoda energetikai korszerűsítése, illetve egy bölcsőde kialakítása is. Termelői piac létrehozására 28 millió forintot nyertek, a harmadik nyertes pályázatukból az egészségház energetikai korszerűsítése valósul meg nyílászárócserével, akadálymentesítéssel és eszközbeszerzéssel. A polgármesteri hivatal épületét is korszerűsítik, míg a település könyvtárának otthont adó épület új nyílászárókat kap, továbbá belső burkolatcserén esik át.