Tilos behajtani a Lengyel utcába

Kedd óta tilos behajtani a József Attila sugárútról a Lengyel utcába. Az autósok nagy része azonban nem tudja ezt, így rutinból áthajt a villamossíneken.A forgalmi rend megváltozását mindkét oldalon narancssárga tábla jelzi, és a kötelező haladási irányt jelző közlekedési táblák is mutatják. Aki ezeket figyelmen kívül hagyja, a behajtani tilos táblával már csak akkor szembesül – ha egyáltalán észreveszi –, amikor rákanyarodott a villamossínekre.Pénteken dél körül jártunk a kereszteződésben, ahol magunk is azt tapasztaltuk, rutinból vezetnek a szegediek. Kiderült, nincsenek tisztában az új forgalmi renddel – a lakosság értesítése valószínűleg nem volt kellő mértékű.Öt perc alatt tíz autós gondolkodás nélkül behajtott, nagy és kis ívben, vagy akár szemből a Szent Miklós utcából. Csak ketten fordultak vissza a tábla láttán.Egy Toyotával közlekedő család naponta jár erre, eddig még nem vették észre a változást – fotós kollégámmal figyelmeztettük őket erre. – Valami nagy ember biztos ideköltözött, azért van ez – mondta az autót vezető férfi. János a Csongrádi sugárút elején lakik, mindig erre jár, ezért értetlenkedett ő is. – Magasan van a tábla, a fa alatt nehéz észrevenni. Egyre rosszabb a forgalmi rend a városban! Körbe kell mennem a Tisza Lajos körúton, ha haza szeretnék menni – méltatlankodott.Egy kutyáját sétáltató férfi sem értette, miért jó ez, hiszen a Csongrádi sugárutat csak erről és az egy sarokkal odébb lévő Osztróvszky utcából lehetett megközelíteni. Ildikó édesanyjához jár erre. Ki is szállt megnézni, miért állítottuk meg – a járműből ugyanis nem látta a táblát.Reggelente és kora délután ennél még forgalmasabb a környék. Több iskola is van itt, sokan erre kanyarodnak be a Dugonics utca felé, a Dózsa-iskola udvar felőli bejárata és a Wesley-óvoda, általános és középiskola is innen közelíthető meg. Ezekben az időszakokban óriási dugó van az utcában, a jövőben ez várhatóan még nagyobb lesz.Megkérdeztük a polgármesteri hivatal városüzemeltetési irodáját, mi az oka forgalmirend-változásnak. Kósa Lajos irodavezető elmondta, a módosítást a szegedi villamosközlekedés üzemeltetőjének kérésére tették meg. – Az SZKT jelezte, balesetveszélyes a kereszteződés. A József Attila sugárútról jobbra kis ívben a Lengyel utcába kanyarodó gépjárművek gyakran nem adnak elsőbbséget a villamosnak, emiatt a csomópontban az elmúlt három évben hét baleset történt – magyarázta az irodavezető.A behajtani tilos tábla csak a következő kereszteződésig él, a Dugonics utca kereszteződésétől már nem egyirányú a Lengyel utca.