Tizenkét új művész mutatkozik be a Szegedi Nemzeti Színházban

Barnák László színész-rendező, a Szegedi Nemzeti Színház új főigazgatója felidézte, hogy annak idején az Új Színházban kezdte pályafutását stúdiósként, majd rendezőasszisztensként dolgozott mielőtt bekerült a Színház- és Filmművészeti Egyetemre, ahol színész szakon végzett.



Elmondta, hogy egy évtizede dolgozik a Szegedi Nemzeti Színházban. Az elmúlt években társulati munkája mellett rendezőként és színészként három osztálytermi körülmények közé szánt előadást

hozott létre szegedi középiskolákban, emellett együtt dolgozott a Szegedi Tudományegyetemmel és más kulturális intézményekkel is. "Ebből adódik az a rálátás Szeged kulturális életére, amelyre a pályázatban is hivatkoztam" - mondta.



A főigazgató pályázatában azt írta: a színháznak a lehető legfrissebben kell reagálni a jelenre. "Ez a gondolat lesz a meghatározója a színház megváltozott arculatának, műsorpolitikájának" - hangsúlyozta a főigazgató, hozzátéve, hogy célja nyitni a "közönség és a közösség felé", olyan új utakat keresni, amelyek eddig nem voltak jelen a színház életében.



Beszámolt arról is, hogy jövő héten indul el a bérletek értékesítése a teátrumban. A Nagyszínház első bemutatója Shakespeare Szentivánéji álom című vígjátéka lesz az új tagozatvezető, Horgas Ádám rendezésében. A Kisszínházban az évad Örkény István Tótékjával indul.



Horgas Ádám főrendező a műsorban arról beszélt, hogy az új főigazgatóval közösen kialakított értékrend alapján hívnak alkotótársakat, rendezőket, színészeket a színházba. "Azt reméljük nagyon pezsgő színházi élet lesz Szegeden" - tette hozzá.