Több faág is leszakadt az erős szélben

Csütörtökön az erős szél miatt több lehasadt faágnál végeztek beavatkozásokat a tűzoltók. Hódmezővásárhelyre, Szegedre és Sándorfalvára is riasztották az egységeket. A több méteres magasságban lógó ágak a gyalogos és az autós forgalmat is veszélyeztette. A hivatásos és az önkéntes tűzoltókat is riasztotta a főügyelet. Személyi sérülés egyik esetben sem történt.



Veszélyesen megdőlt egy tízemeletes lakóépület tetején hagyott létra csütörtökön délután. A Kereszttöltés utcából érkezett a lakossági bejelentés, melyet követően a szegedi egységek érkeztek a helyszínre. A tűzoltók rövid időn belül elvégezték a műszaki mentést, senki sem sérült meg.